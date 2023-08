Strade di provincia, dal nulla appare un cartello: "Non bestemmiare per le buche, Dio..."

Molte strade di provincia sono dissestate. In una di queste, è comparso un cartello che già iconico. L'autore invita gli automobilisti a non bestemmiare per via delle buche, citando Dio e la Città Metropolitana.

Le strade di provincia, in Italia, hanno un certo fascino. Spesso e volentieri, infatti, sono loro a permettere l'accesso ad alcune delle località turistiche più famose del nostro paese. Molte località si trovano proprio lungo una di questi tragitti. Se l'asfalto è regolare, di giorno è anche piacevole guidarvi: si vedono paesaggi mozzafiato e quelle vicine al mare hanno ancora più fascino. Per il Codice della Strada, sono quelle strade che "allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singli comuni della rispettiva provincia".

Tuttavia, spesso, strada provinciale fa rima con abbandono e pericolosità. Il fatto che in determinati periodi dell'anno siano poco frequentate e che siano gestite dalle province, rende meno frequenti i lavori di manutenzione. Non è un caso che molti incidenti stradali avvengano proprio lungo le strade provinciali, per colpa della mancanza di illuminazione, dell'asfalto irregolare e, nei casi estremi, per colpa di animali spuntati dal nulla. Soprattutto di notte e in assenza di lampioni, bisogna prestare enorme attenzione quando si guida lungo una strada di provincia.

La strada di provincia e il cartello anti-bestemmie

Dove la politica è assente, intervengono i cittadini attivi. Lungo una strada provinciale del nostro paese, è comparso un cartello esilarante scritto a mano. Un cittadino, all'apparenza cattolico praticante, ha avvertito gli automobilisti che lungo quella via le buche abbondano. Tuttavia, a suo avviso, bestemmiare per un'eventuale sbalzo del veicolo causato da un dislivello, è inutile. Secondo lui, infatti, Dio sente l'essere umano che lo nomina invano, mentre la provincia (o Città Metropolitana che dir si voglia) è sorda. Ecco che lungo una strada provinciale italiana è comparso questo cartello, che un piccolo capolavoro di cultura popolare mista a comicità (con tanto di 'Amen' finale):

La buona notizia è che i tanti discussi fondi del PNRR stanno venendo utilizzati in molte parti d'Italia proprio per la posa di nuovo asfalto in strade secondarie. Uno degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, infatti, è quello di migliorare il decoro urbano di alcune località italiane. Per questo, diversi comuni italiani hanno approvato progetti che prevedono anche nuovo asfalto su strade poco frequentate. In alcune località, inoltre, per la prima volta verrà usato l'asfalto drenante a prova di pioggia, che finora era (quasi) un'esclusiva delle autostrade. La speranza è che un nuovo 'tappeto' venga installato anche sulla strada provinciale in foto, in modo che il simpatico cartello possa essere rimosso e gli automobilisti possano evitare, a prescindere, di imprecare.

