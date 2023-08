Basilicata, nell'osteria in provincia di Potenza spunta un annuncio perfetto per gli astemi: "In questa cantina si organizzano..."

Basilicata, nella provincia di Potenza - precisamente a Sant'Angelo Le Fratte - spunta un cartello ideale per gli astemi: ecco cosa recita

La Basilicata, regione affascinante nel sud Italia, è nota per la sua bellezza naturale, la cultura ricca e, sì, anche per il suo vino pregiato. Tra le località che si distinguono per la produzione vinicola spicca Sant'Angelo Le Fratte, un comune situato nella provincia di Potenza, che ha guadagnato una reputazione solida nel mondo delle enoteche. La tradizione vitivinicola del posto risale a tempi antichi e qui la storia si fa ancora sentire. La zona vanta terreni fertili e un microclima favorevole alla coltivazione delle viti, elementi che contribuiscono alla produzione di vini di alta qualità.

I viticoltori locali lavorano con passione e dedizione per ottenere raccolti pregiati che riflettano le caratteristiche uniche del territorio. Il vitigno principe della zona è l'Aglianico, un'antica varietà di uva che produce vini robusti e complessi. Grazie al terreno di Sant'Angelo Le Fratte, l'Aglianico qui assume caratteristiche particolari, dando vita a vini rossi di grande personalità. Queste bevande spesso presentano una buona struttura, tannini equilibrati e un carattere fruttato distintivo. Le cantine di Sant'Angelo Le Fratte offrono esperienze enogastronomiche uniche.

I visitatori hanno l'opportunità di scoprire i segreti della produzione vinicola, dal vigneto alla cantina, e degustare vini autentici direttamente dai produttori. Le degustazioni sono un viaggio attraverso i sapori e gli aromi del territorio, arricchito dalla passione dei viticoltori che condividono la loro conoscenza e il loro amore per il vino. Ma Sant'Angelo Le Fratte è più di una semplice destinazione enologica. Questo comune affascinante conserva l'atmosfera autentica di un villaggio italiano, con le sue strade acciottolate, le piazze pittoresche e le case tradizionali. È un luogo dove la cultura del vino si intreccia con la vita quotidiana della comunità locale, creando un ambiente accogliente e affascinante per i visitatori. E ogni tanto, proprio qui, possono spuntare cartelli e annunci esilaranti.

Sant'Angelo Le Fratte e la Basilicata sono una destinazione imperdibile per gli amanti del vino che desiderano scoprire una tradizione vinicola unica e autentica. Qui, la passione dei viticoltori si mescola con la bellezza della regione, creando un'esperienza completa che celebra il connubio tra vino, cultura e territorio. In un'osteria in particolare, poi, è sbucato un annuncio esilarante dedicato a chi non riesce a godere della bontà della bevanda principe della zona perché astemio.

Il cartello recita: "In questa cantina si organizzano corsi di recupero per astemi". Il messaggio è che il vino qui è talmente buono che risulta impensabile non berlo anche per coloro i quali lo mal tollerano. Il tono dell'annuncio è ironico e ovviamente non veritiero. Bere per un astemio, infatti, può essere molto pericoloso per quanto la bibita a base di uva possa essere di ottima qualità come quella della Basilicata.

