Milano, ristorante chiude per ferie e lascia un cartello per i ladri: "Ci scusiamo se..."

A Milano esiste un'emergenza criminalità? Se guardiamo i dati a livello nazionale, la risposta è sì. Il capoluogo lombardo è la città meno sicura d'Italia e furti e rapine sono in crescita. Lo dimostra un cartello lasciato da un ristorante famosissimo, che annuncia le ferie e si "scusa" con i ladri.

Milano è una città piena di contraddizioni. È la capitale finanziaria d'Italia, sede di banche e multinazonali, pertanto è un luogo le opportunità lavorative non mancano. Al contempo è anche la grande città italiana dove gli affitti sono più alti (in media 22€ al metro quadro). Nonostante ciò, come fa notare uno studio realizzato da Istat e Sole 24 Ore, Milano è la capitale italiana dei furti: ne avvengono oltre 2200 ogni 100mila abitanti. Nel 2022 le denunce sono state 72mila.

Milano è al primo posto in Italia anche nelle 'sottocategorie' dei furti con destrezza, delle auto in sosta e nei furti degli esercizi commerciali. Proprio quelli nei negozi hanno numeri preoccupanti: 223 ogni 100mila abitanti, come in nessun'altra città italiana. Come fanno notare gli autori dello studio, i furti "avvengono in maniera omogenea" sul territorio cittadino, sebbene le zone prese di mira da ladri e borseggiatori sono quelle più famose a livello nazionale: i Navigli, piazza Gae Aulenti e corso Buenos Aires. Chiudiamo con un dato confortante: rispetto al 2011, i furti sono in diminuzione: negli esercizi commerciali è -29%, quelli di auto in sosta perfino -65%. Unico dato negativo quello relativo ai furti con scippo: +21% rispetto a dodici anni fa.

Milano, il cartello (amaro) del noto ristorante

Chi ci vive può confermarlo: Milano ad agosto è stata presa d'assalto dai turisti. Lo scorso weekend, in particolare, nelle zone più iconiche del centro sembrava Natale: marciapiedi affollati, bar e ristoranti pieni in ogni ordine di posto. È altrettanto vero che molti milanesi sono in vacanza, così come molti locali sono in ferie, ma è stato un agosto più che positivo dal punto di vista delle presenze turistiche. Tuttavia, il timore che in queste giornate di agosto avvenissero dei furti è alto. Un noto ristorante di Milano, in ferie dal 6 al 28 agosto, ha affisso questo cartello all'ingresso:

Insomma, sebbene i furti siano diminuiti rispetto al 2011, molti imprenditori milanesi vivono con l'ansia che il loro negozio possa essere svaligiato da un momento all'altro. Il fatto che il ristoratore scriva: "Ci scusiamo per il disagio" conferisce un tono ironico al cartello, ma nel suo messaggio c'è anche tanta amarezza. Nel luglio del 2022, perfino la influencer Chiara Ferragni aveva parlato di "emergenza criminalità" a Milano. Da allora non è cambiato molto: le rapine e i furti in metropolitana sono in forte aumento e la scorsa primavera si è dibattuto molto sul tema. Qualcuno riteneva che filmare i borseggiatori all'opera fosse sbagliato e violasse la loro privacy. Ma siamo sicuri che a sbagliare sia chi filma e non chi faccia il ladro di mestiere (come ammesso da alcuni di questi soggetti)?

