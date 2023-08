"Dimmi che è agosto a Roma senza dirmi che è agosto", la foto è iconica

Alcuni quartieri di Roma si sono svuotati in occasione del ponte di Ferragosto. Un utente di Instagram ha condiviso una foto di Ponte Milvio il 15 agosto, scrivendo: "Dimmi che è agosto a Roma senza dirmi che è agosto a Roma".

Negli ultimi cinque giorni, il centro di Roma non è stato propriamente deserto, ma trovare un negozio aperto non è stato facile. Stando a quanto scrive 'il Tempo', infatti, lo scorso weekend è rimasto chiuso oltre l'85% degli esercizi commerciali romani. Al centro della città, grazie alla presenza di turisti, è andata meglio: tra bar e ristoranti, è rimasto chiuso il 65%, mentre a Ferragosto la percentuale è salita sopra il 90% per le attività commerciali in generale. Come riportato dai cittadini, lo scorso weekend e nella giornata di Ferragosto, sono rimasti aperti molti supermercati, alcuni perfino con orario continuato.

Si tratta, comunque, dell'ultima 'fiammata': dalla settimana prossima inizierà il lento ritorno alla normalità. È stato stimato, infatti, che dal 21 agosto in poi 'solo' il 40% dei negozi del centro rimarrà chiuso, mentre in periferia la percentuale salirà al 60. Non tutti gli imprenditori che hanno abbassato la serranda sono in vacanza: è stato stimato che molti romani abbiano preferito andare in ferie a giugno, luglio o settembre. Il caro prezzi, particolarmente accentuato ad agosto, li ha convinti a muoversi prima o dopo rispetto a quella che è un'abitudine storica degli italiani.

"Dimmi che è agosto a Roma..."

Ferragosto a Roma è sempre una giornata particolare. Chi può, va via. Se si tratta di una sola giornata fuori casa, anche i non irresistibili lidi del litorale laziale vanno bene; altri, invece, sono all'estero. Nella cultura popolare italiana c'è un detto che afferma che Ferragosto sia l'inizio dell'inverno. Ovviamente si tratta di un'esagerazione, che tuttavia ha un fondo di verità: inizia la seconda metà di agosto e, come noto, settembre significa ritorno alla normalità. I romani amano Roma, ma almeno nel ponte di Ferragosto "non ci vivrebbero" (cit.).

Non sappiamo l'orario preciso in cui è stata scattata la foto, ma potrebbe essere tra le 13 e le 14, quando i pochi romani rimasti in città erano a tavola per pranzare. Fino a domenica, Roma sarà pressoché deserta, soprattutto nei quartieri non turistici. Poi, da lunedì 21, si tornerà lentamente alla normalità, in attesa di settembre, che sancirà la fine definitiva del sogno d'estate e sarà il preludio all'autunno. Stando alle previsioni meteo di Mario Giuliacci, proprio la fine di agosto coinciderà con l'arrivo di un fronte instabile: tra il 27 e il 31 agosto, infatti, su tutta la penisola, Roma compresa, assisteremo a temperature in forte calo e probabile ritorno delle piogge.

