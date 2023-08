"Vi spiego cosa c'entra lavarsi i denti con il metabolismo lento", la testimonianza del TikToker è interessantissima

Un TikToker racconta la relazione esistente tra il lavarsi i denti e il metabolismo lento: le sue interessanti parole

Il concetto di "metabolismo lento" è spesso discusso in relazione al peso corporeo e alla gestione dell'energia. Il metabolismo rappresenta il complesso insieme di processi chimici che avvengono all'interno del nostro corpo per mantenere la vita. Questi processi comprendono la conversione dei nutrienti assunti attraverso il cibo in energia utilizzabile per sostenere le funzioni vitali come la respirazione, la circolazione sanguigna, la digestione e la riparazione cellulare. Alcune persone bruciano calorie in modo più inefficiente rispetto ad altre, di conseguenza hanno una maggiore tendenza all'accumulo di peso.

Tuttavia, va sottolineato che il metabolismo è influenzato da una serie di fattori complessi e variabili, e il concetto di "metabolismo lento" può essere più complesso di quanto possa sembrare inizialmente. Le differenze individuali nel metabolismo possono essere attribuite a vari fattori, tra cui l'età, il sesso, la composizione corporea, il livello di attività fisica, la genetica e le abitudini alimentari. Ad esempio, le persone con più massa muscolare tendono a bruciare più calorie a riposo rispetto a quelle con meno massa muscolare, perché il tessuto muscolare richiede energia per mantenere la sua integrità. La chiave per una gestione efficace del peso sta nell'equilibrio tra l'energia consumata attraverso il cibo e l'energia bruciata attraverso l'attività fisica e le funzioni vitali.

Le strategie per gestire un potenziale "metabolismo lento" includono l'aumento dell'attività fisica, l'adozione di una dieta equilibrata ed evitare drastiche restrizioni caloriche che potrebbero rallentare ulteriormente il metabolismo. L'attenzione all'apporto di nutrienti essenziali, come proteine, fibre, grassi sani e carboidrati complessi, può sostenere il metabolismo e promuovere una buona salute generale. E poi ci sono profili TikTok molto interessanti da seguire, come quello del dottore Luca Veronese (@lucaveronese.modelsupps), che spiegano altri dettagli che, senza un'ottima conoscenza dell'argomento dovuta a studi importanti, non si potrebbero conoscere.

C'è una relazione tra il metabolismo lento e il lavarsi i denti: la spiegazione del dottore e TikToker

All'interno di uno dei suoi ultimi video, il TikToker e dottore Luca Veronese racconta la relazione tra lavarsi i denti e metabolismo lento: "Cosa c'entra lavarsi i denti con il metabolismo lento? Oggi ti voglio parlare di ipotiroidismo, di sostanze tossiche e di obesogeni che sono sostanze diffuse nel pianeta in grado di disturbare e di distruggere il nostro sistema ormonale. Infatti, ad oggi gli obesogeni sono una causa di metabolismo lento e sono letteralmente in grado di fare ingrassare una persona anche senza bisogno di mangiare. Nei dentifrici c'è il fluoro che crea un T4 falso. Il T4 è l'ormone tiroideo che è composto da quattro parti di iodio. Quando abbiamo il cloruro che è nei dentifrici (ma in certi paesi anche negli acquedotti e quindi nell'acqua), si crea un T4 falso perché il corpo si confonde letteralmente tra le molecole di iodio e quelle di floruro perché si assomigliano".

"Questo mi crea un T4 falso e il mio metabolismo ovviamente peggiora, posso avere un ipotiroidismo (infatti nel 1926 è stato iniziato ad utilizzare proprio per curare l'ipertiroidismo che è l'esatto opposto), e quindi possiamo dire che le paste dentali che contengono fluoro come anche gli spazzolini di plastica e la plastica in generale mi possono danneggiare il metabolismo", queste le parole interessanti e scioccanti del dottore che conclude con i sintomi dell'ipotiroidismo quali mancanza di sonno, perdita dei capelli, mani e piedi freddi, aumento del peso inspiegabile, fatica a perdere peso.

