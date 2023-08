"Il mio vicino stende il bucato sul cancello condiviso: la mia vendetta sarà infamissima", lo sfogo di una casalinga divide il web

Le liti di vicinato sono l'assoluta normalità, in Italia e nel mondo. Una casalinga ha pubblicato uno sfogo molto controverso su un noto forum. Il fatto che il suo vicino di casa stenda i panni sopra il cancello condiviso le dà "molto fastidio" ed ha già in mente una vendetta infamissima.

Si dice che nessun uomo sia un'isola e che l'essere umano sia un animale sociale, ovvero fatto per vivere in una comunità. Tuttavia, le liti di vicinato sono l'assoluta normalità in quasi tutti i paesi del mondo. È difficilissimo trovare una città dove tutti i vicini di casa vanno d'amore e d'accordo. A volte gli screzi e le antipatie restano tali, ma in casi più gravi dalle parole si passa ai fatti o, peggio ancora, ai contenziosi in tribunale. Una donna ha raccontato di un'abitudine del suo nuovo vicino di casa che non le piace affatto.

Quando gli stranieri vogliono usare delle immagini iconiche dell'Italia, molto spesso scelgono il bucato steso ad asciugare fuori dalle finestre delle case. Quest'usanza è particolarmente sviluppata al Sud, specie negli angoli delle città dove lo spazio non abbonda, come ad esempio i vicoli del centro storico di Napoli. Una donna, di cui non è nota la nazionalità, ha scritto sul forum Mumsnet delle strane abitudini dei suoi nuovi vicini di casa. Questi, infatti, hanno un normale filo su cui stendono la biancheria, ma quando i panni da asciugare sono troppi, mettono quelli in eccesso... sul cancello condiviso, che delimita i due giardini delle rispettive case.

Il vicino e i panni sul cancello: la 'vendetta' della casalinga

Nel suo sfogo su Mumsnet, la donna scrive: "Non ho mai parlato con i nuovi vicini, tranne per un rapidissimo saluto appena si sono trasferiti. Da qualche tempo hanno iniziato ad appendere i panni bagnati sul nostro cancello condiviso. Questa cosa sta infastendo molto. Dovrei dirgli qualcosa? Ho già in mente una vendetta molto infame: buttarli per terra e farli cadere sul loro giardino, ma forse è troppo. Voi cosa ne pensate?", ha chiesto come consiglio agli altri utenti del forum.

Poche ore dopo, la donna ha anche fatto sapere di essere stata a casa dei vicini e di aver loro espresso le sue perplessità, oltre a chiedere di toglierli. "La moglie non parlava benissimo inglese, ha annuito e sorriso più volte. Pensavo che li avrebbe tolti. Il giorno dopo erano ancora sul cancello ad asciugare". I commenti sono stati metà a favore e metà contro. Qualcuno ha scritto: "Io gli chiederei di smetterla. Se non lo fanno, allora sì, l'idea è quella di buttarli giù dal cancello: prima o poi passerà la voglia". Un altro utente non è altrettanto convinto: "Mi infastidisce solo sapere che qualcuno mette i panni puliti su un cancello sporco: una follia. Io, comunque, eviterei di buttarli per terra per mantenere un buon rapporto con i vicini".

LEGGI ANCHE: Condominio, davanti alla porta di una casa compare un biglietto con un evidente strafalcione: "Potare i rami degli alberi che..."