Ape Car, trasportatore scrive un saluto con insulto sul retro del mezzo: "Ciao a voi che siete..."

Ape Car, un trasportatore decide di scrivere sul retro qualcosa che farà sorridere chiunque lo legga: è un insulto divertente

L'Ape Car è un'icona italiana, un veicolo caratteristico che ha lasciato un'impronta indelebile nella cultura e nella storia del paese. Questo piccolo mezzo commerciale, prodotto dalla Piaggio, è diventato un simbolo di versatilità, praticità e stile unico. Il suo nome, "ape", deriva proprio dalla somiglianza con l'insetto, con la cabina dell'autista che ricorda la testa dell'ape e il retro che assomiglia all'addome. Questa vettura è stata introdotta sul mercato italiano nel 1948 e da allora è stata utilizzata per una vasta gamma di scopi. Inizialmente progettato per il trasporto e la distribuzione di merci nelle aree urbane, è diventato una soluzione praticamente indispensabile per le piccole attività commerciali, le aziende agricole e i servizi di consegna. La sua struttura compatta e la sua maneggevolezza lo hanno reso ideale per la circolazione nelle strade strette delle città italiane.

L'Ape Car è stato declinato in diverse versioni nel corso degli anni, tra cui van, pick-up, risciò e persino versioni adattate per il trasporto di cibo o bevande da venditori ambulanti. È stato un compagno di lavoro affidabile per molte generazioni di commercianti, artigiani e imprenditori, contribuendo all'attività economica locale in tutto il paese. Oltre alla sua utilità pratica, è ormai un'icona popolare per la sua estetica unica e la sua presenza distintiva nelle strade italiane. È spesso associato all'immagine pittoresca di mercati all'aperto, caffè sulla strada e la vita quotidiana delle città italiane. Negli ultimi anni, ha acquisito anche un'aura retrò e di vintage, attirando l'attenzione di appassionati e collezionisti di veicoli d'epoca.

Insomma, l'Ape Car rappresenta molto più di un semplice veicolo commerciale. È un simbolo di creatività, ingegnosità e tradizione italiana. La sua storia unica e il suo ruolo nella vita quotidiana delle persone hanno reso la vettura un'icona amata e riconoscibile che continua a catturare il cuore degli italiani e dei visitatori di tutto il mondo. Quando è personalizzata, ancor di più.

Ape Car, sul retro c'è una scritta comica del trasportatore: ecco cosa recita

La pagina Instagram @retromezzi si occupa di riportare tutte le stranezze che può capitare di beccare in strada sul retro dei mezzi di trasporto, che siano camion, furgoncini, automobili, moto o Ape Car. Tutto ciò che suscita l'ilarità e riesce a intrattenere è ben accetto. Così, poche ore fa è sbucata una nuova fotografia raffigurante proprio un Ape Car con una scritta irriverente sul retro.

Il saluto che si può leggere è rivolto a tutti coloro i quali posano il proprio sguardo con fervido interesse sul mezzo, invece che sulla strada. A volte, infatti, i veicoli a tre ruote vengono guardati con maggiore sorpresa per il semplice fatto che sono più rari degli altri. Il messaggio che il trasportatore in questo caso dedica ai 'guardoni' è: "Ciao 'nvidiosi" (ciao invidiosi).

LEGGI ANCHE: Liguria, sulla saracinesca del negozio compare il cartello: "Si riapre alle 17:30", qualcuno fa un'aggiunta sincerissima a penna