Liguria, sulla saracinesca del negozio compare il cartello: "Si riapre alle 17:30", qualcuno fa un'aggiunta sincerissima a penna

Liguria, un negozio chiude sino alle 17:30, ma qualcuno non sembra accettarlo e fa un'aggiunta a penna davvero cattiva: ecco cosa recita

La Liguria, una regione costiera nell'Italia nord-occidentale, è una destinazione che incanta i visitatori con la sua bellezza mozzafiato, le città affascinanti e la cultura ricca di storia. È rinomata per le sue spiagge, le baie nascoste, le città pittoresche e i panorami spettacolari. Una delle attrazioni più iconiche sono senza dubbio le Cinque Terre, un gruppo di cinque affascinanti villaggi costieri: Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore. Queste località, con le loro case colorate che si aggrappano alle scogliere, i sentieri panoramici e le acque cristalline, sono un paradiso per gli amanti dell'escursionismo e della natura. Esse sono anche famose per i sentieri costieri che collegano i villaggi, offrendo viste spettacolari sulla costa e la possibilità di immergersi in una bellezza incontaminata.

La città di Genova, la capitale della Liguria, è un'altra attrazione imperdibile. Con il suo affascinante centro storico, le strade medievali, le piazze vivaci e i palazzi spettacolari, è una città che mescola storia e modernità. Il suo porto, uno dei più grandi d'Europa, ha giocato un ruolo cruciale nella storia marittima e commerciale della regione. Portofino è un altro gioiello della regione. Questo piccolo villaggio di pescatori è noto per il suo lusso discreto, i negozi di alta moda e le acque cristalline. La baia offre un rifugio pittoresco per chi cerca relax e un'atmosfera sofisticata.

Le spiagge della Liguria sono un'attrazione a sé stante. Dalla spiaggia di sabbia di Alassio alla spiaggia di ciottoli di Camogli, ogni località costiera offre la propria unica esperienza balneare. Le acque del Mar Ligure sono ideali per nuotare, fare snorkeling e godersi il sole. E l'entroterra non è da meno. Le Alpi Liguri offrono opportunità per escursioni, sport invernali e un ambiente montano pittoresco. I piccoli borghi medievali in collina, come Dolceacqua e Apricale, sono affascinanti e raccontano storie di tempi passati. Insomma, in ogni angolo c'è bellezza, ma a volte anche risate a crepapelle, come per questo cartello.

Liguria, il negozio chiude fino alle 17:30 e qualcuno replica in dialetto con un'aggiunta esilarante al cartello

In sintesi, la Liguria offre un'ampia gamma di attrazioni che spaziano dalle spiagge paradisiache alle città storiche, dai villaggi costieri incantevoli alle montagne incontaminate. Questa regione incarna l'essenza della bellezza mediterranea e offre esperienze culturali, naturali e gastronomiche che sono indimenticabili per i visitatori. E indimenticabile è anche l'aggiunta a un cartello spuntato davanti alla saracinesca di un negozio chiuso.

Nello specifico il cartello - segnalato dalla pagina Instagram @chiuso.x.ferie recita: "Si riapre alle ore 17:30". Purtroppo non è chiara l'attività commerciale svolta, ma resta pur vero che in tanti, soprattutto nel periodo estivo, scelgono di attuare una chiusura pomeridiana più lunga e restare in negozio un po' di più in prima serata. Ad ogni modo, questa decisione è stata commentata dall'aggiunta a penna sincerissima (e in dialetto ligure) di qualcuno, forse seccato dall'aver trovato la bottega chiusa: "Belin, che orario signori!".

