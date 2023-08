Cuneo, qualcuno lascia un cartello comico su un albero: "Le donne e i gatti fanno..."

Cuneo, su di un albero appare una scritta comica lasciata da qualcuno e inerente al rapporto di somiglianza che esiste tra le donne e i gatti: ecco cosa recita

Cuneo è una città situata in Piemonte circondata dalle Alpi e con una varietà di attrazioni storiche, culturali e naturali. In primis c'è Piazza Galimberti, la piazza principale della località, famosa per la sua architettura elegante e per il monumento al generale Giuseppe Garibaldi. È un luogo di incontro e punto di riferimento della città. Altro posto iconico è la Cattedrale di Santa Maria del Bosco, risalente al XV secolo e con una facciata e degli interni dai dettagli architettonici affascinanti. Come molte altre città della nostra Penisola, anche quella protagonista dell'articolo ospita un mercato vivace e colorato dove è possibile acquistare prodotti alimentari locali, abbigliamento, oggetti d'arte e molto altro ancora.

Il luogo di cultura più amato a Cuneo è di certo il Teatro Toselli: è uno dei più antichi della città ed è un luogo dove è possibile assistere a spettacoli teatrali, concerti e altre manifestazioni culturali. Importante è anche il Museo Civico, situato nell'ex convento di San Francesco: esso ospita una collezione di arte e oggetti storici che illustrano la storia e la cultura del posto e delle regioni circostanti. Se siete amanti di passeggiate, escursioni e attività all'aperto è quasi obbligatoria una visita al Parco Fluviale lungo i fiumi Gesso e Stura che offre sentieri, aree picnic e una ricca varietà di flora e fauna.

Il Museo delle Cere Anatomiche "Luigi Rolando" con una collezione unica di cere anatomiche, realizzata per scopi didattici e scientifici è un'attrazione insolita, ma affascinante per coloro che sono interessati alla medicina e alla scienza. Esso, insieme al Palazzo della Prefettura (esempio di architettura neoclassica, notevole per la sua facciata maestosa) e alla Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea conclude le attrazioni di Cuneo. Eppure, laddove non ci si aspetta bellezza, può spuntare arte...

Quelle sopracitate sono solo alcune delle attrazioni che Cuneo ha da offrire. La città è ricca di storia, cultura e bellezze naturali, quindi c'è molto da scoprire durante una visita. Ad esempio, posando lo sguardo su di un albero, ci si potrebbe imbattere tranquillamente in un cartello bizzarro, ma divertente, segnalato dalla pagina Instagram @scrittesuimuridelmondo e qui riportato. Ecco cosa recita.

"Le donne e i gatti fanno quello che vogliono, pertanto uomini e cani dovrebbero abituarsi all'idea e rilassarsi", queste le parole realizzate in bianco e che si possono leggere su sfondo verde. Spesso il mondo femminile e quello femminile sono stati accomunati, tuttavia la massima presente sul cartello al giorno d'oggi è un po' superata. Non solo le donne e i gatti, ma tutti possono fare quello che vogliono (sempre nel rispetto delle regole e a patto di non ledere la salute fisica e mentale altrui).

