Croazia: nel bagno del locale a Parenzo compare un cartello spaventoso, ma perfetto per gli uomini che 'non fanno centro'

Croazia, in un locale della città di Parenzo compare un cartello spaventoso e divertente al tempo stesso, davanti al bagno: è dedicato agli uomini che fanno 'male' i propri bisogni

Parenzo, conosciuto anche come Poreč in croato, è una splendida città situata lungo la costa dell'Istria, in Croazia. Questa affascinante località turistica offre una combinazione di storia millenaria, paesaggi mozzafiato e attività moderne, attirando visitatori da tutto il mondo. Una delle attrazioni più iconiche qui è la Basilica di Eufrasio, un sito UNESCO che risale al VI secolo. Tale complesso religioso offre una straordinaria architettura bizantina, con mosaici sorprendenti che narrano storie bibliche. C'è poi la Stradun, pittoresca strada principale del centro storico della città. Passeggiando lungo questa via acciottolata, si possono ammirare gli edifici medievali, le botteghe artigiane, i ristoranti e i caffè che creano un'atmosfera incantevole.

Esiste anche una zona marina: Parenzo offre un porto affascinante, perfetto per passeggiare e godersi l'atmosfera marittima. Qui si trovano yacht eleganti e una varietà di opzioni per cenare e rilassarsi. Situata di fronte alla costa della città c'è l'Isola di San Nicola, una destinazione ideale per una gita in barca. Essa ospita un parco naturale, spiagge, sentieri per escursioni e un antico monastero. Al di là di tutto però, le spiagge di questa località sono rinomate per la loro bellezza e pulizia. Ci si può rilassare al sole, nuotare nelle acque cristalline dell'Adriatico e partecipare a varie attività acquatiche, come snorkeling, immersioni e vela.

Parenzo offre anche una varietà di esperienze culinarie. Si possono gustare piatti tradizionali istriani e croati nei ristoranti, ma anche vini locali prodotti nelle cantine della regione. Infine, la città ospita una serie di eventi culturali e festival durante tutto l'anno. Tra questi, spicca il festival estivo, che presenta spettacoli teatrali, concerti e altre attività artistiche.

Croazia, nel bagno di un locale a Parenzo gli uomini devono stare molto attenti: ecco perché

La bellezza storica e naturale di Parenzo, unita alla sua atmosfera rilassante e alle numerose attività disponibili, rende questa città un luogo ideale per una vacanza completa. Che si sia interessati alla storia, al relax in spiaggia o a esplorare la cultura locale, Parenzo offre qualcosa di speciale per ogni tipo di viaggiatore. Ad alcuni, poi, regala anche dei cartelli esilaranti, come quello che è spuntato in un locale e che è stato pubblicato dalla pagina Instagram di Cristiano Militello (@cristiano.militello).

Il cartello è spuntato all'interno di un locale, di preciso davanti al bagno degli uomini, e fa sorridere e paura allo stesso tempo. Si tratta di un segnale di divieto a fare pipì fuori dalla tazza. Non ci sono parole, ma sotto c'è l'immagine di un punto esclamativo, delle forbici e delle uova (che rappresentano i gioielli di famiglia). A voi l'interpretazione!

