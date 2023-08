Bar, la scritta sulla lavagnetta è la freddura più grottesca mai letta: "Ho voglia di..."

Bar, compare una lavagnetta su cui c'è una scritta comica: è tutto un gioco di parole che riguarda il termine 'verso'

I bar con lavagnette scritte sono spesso una scena comune in molte città e paesi. Queste sono una forma creativa di comunicazione che offre ai gestori dei locali l'opportunità di esprimere il proprio stile, condividere messaggi divertenti o informativi, e creare un'atmosfera accogliente per i clienti. Tale pratica è diventata una sorta di tendenza e si è diffusa ovunque, anche perché dipende molto dalla creatività del barista.

Le lavagne infatti possono essere decorate con scritte a mano, disegni, citazioni, menù del giorno, offerte speciali, o anche semplicemente messaggi che riflettono l'umore del momento. In questo modo, rappresentano un'aggiunta affascinante e personale all'arredamento del bar, rendendo l'ambiente più vivace e invitante. Di solito, in effetti, trasmettono un senso di familiarità con un tocco di umorismo o un messaggio di benvenuto: insomma, sono un modo di interagire con i clienti decisamente più informale.

Oltre alle scritte creative, le lavagnette nei bar possono anche essere utili strumenti di comunicazione. Possono fornire informazioni sui nuovi drink, suggerire abbinamenti cibo-bevanda, o dare indicazioni su eventi speciali che si svolgeranno nel locale (questo perché possono essere adattate rapidamente).

Bar, sulla lavagnetta compare un messaggio esilarante: ecco cosa recita

In definitiva, le lavagnette scritte nei bar aggiungono un tocco di autenticità e personalità all'ambiente. Rappresentano un modo per trasmettere un senso di comunità e di benvenuto ai clienti, creando un'esperienza più coinvolgente e memorabile. È proprio per questo che, quando si entra in un locale con esse, l'occhio non può fare a meno di cadere sulle parole che recitano per godersi un po' di creatività e calore in più durante la visita.

Ebbene, proprio sulla lavagna di un bar non meglio identificato (ma segnalato dal profilo Instagram del comico, showman e attore Cristiano Militello - @cristiano.militello), è apparsa una scritta grottesca che rappresenta un vero e proprio dialogo tra due persone. La prima dice: "Ho voglia di partire", la seconda risponde: "Verso?", e la prima replica: "Sì, versa pure". In sostanza è stato utilizzato il senso della parola 'verso' con differenti significati.

Da un lato infatti 'verso' è un avverbio di luogo che anticipa la parola indicante dove si desidera andare, guardare e così via. Dall'altro lato però è anche la prima persona del presente indicativo del verbo 'versare'. Così il risultato di questa scenetta comica è grottesco, e proprio per tale motivo riesce senz'altro a strappare un sorriso a coloro i quali si imbattono nella scritta del bar. D'altro canto, il profilo Instagram di Cristiano Militello è sempre un concentrato di risate assicurate tramite cartelli irriverenti e situazioni al limite dell'assurdo.

