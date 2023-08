Ape Car, trasportatore scrive una frase comica sul retro del mezzo: "Vado piano perché..."

Ape Car, sul retro appare una scritta a dir poco esilarante: perché il trasportatore ha deciso che nella vita andrà sempre lento (e quindi sarà destinato a essere sorpassato)

L'Ape Car è un veicolo leggero a tre ruote prodotto dall'azienda italiana Piaggio. Questo veicolo ha una storia lunga e interessante, e il suo nome stesso evoca un'immagine unica e riconoscibile. È stato originariamente introdotto nel 1948 come parte di un'iniziativa postbellica per fornire un mezzo economico e pratico per il trasporto di merci nelle zone urbane e rurali. La vettura prende il nome dalle api, appunto, per via della sua piccola taglia, della forma compatta e della capacità di trasportare carichi (come gli insetti portano il loro nettare).

Questo veicolo è noto per il suo design distintivo a tre ruote, con una cabina anteriore che ospita il guidatore e un vano posteriore aperto o coperto in cui possono essere trasportati vari tipi di merci, dal cibo ai prodotti industriali. Nel corso degli anni, l'Ape Car è diventata un'icona italiana e un simbolo di praticità e versatilità nel settore dei trasporti. Oltre che per gli oggetti, il mezzo è stato adattato per molteplici usi, tra cui il trasporto di persone in versioni cargo, la vendita ambulante di cibo o altri prodotti, e persino come vettura per i servizi di emergenza in alcune versioni specifiche.

Ad oggi ha una presenza riconoscibile sulle strade italiane e in molte parti del mondo. La sua immagine evoca un senso di tradizione, praticità e un collegamento con il tessuto sociale e commerciale delle comunità locali. Nonostante le sue dimensioni compatte, l'Ape Car è riuscita a mantenere la sua rilevanza nel corso degli anni grazie alla sua adattabilità e al suo ruolo nelle attività quotidiane. Insomma, rappresenta molto più di un semplice veicolo e per questo chi la possiede la personalizza spesso con scritte esilaranti.

Ape Car, sul retro appare una scritta comica: il trasportatore va lento per un valido motivo

L'Ape Car è diventata un'icona culturale, simbolo di una tradizione italiana di trasporto, commercio e versatilità che continua a evolversi e a influenzare il modo in cui la gente si sposta e fa affari nelle comunità di tutto il mondo. Così c'è chi sceglie di dare un tocco di creatività al proprio mezzo, come quest'uomo che si è impegnato a realizzare una scritta con pennarello rosso sul retro.

La segnalazione arriva dalla pagina Instagram @retromezzi. La scritta recita: "Vado piano perché sono in anticipo e che Dio me la mandi buona". Fin qui è possibile abbozzare un sorriso, ma quello che fa scompisciare è un'aggiunta successiva (stavolta con pennarello azzurro): "E senza mutan*ine". Insomma, se prima il trasportatore era sembrato solo accorto al proprio lavoro e desideroso di non andar di fretta, l'ultima frase rovina un po' tutto.

LEGGI ANCHE: Spiaggia, a riva appare una barca con il nome più offensivo di sempre: l'insulto è addolcito da un cuoricino