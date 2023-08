Lazio, "Vicino Viterbo c'è il borgo più bello d'Italia": la testimonianza di un TikToker è virale

Nel Lazio, non lontano da Viterbo, c'è il borgo classificato come il più bello d'Italia: ecco le parole e le immagini usate da un TikToker di viaggi per descriverlo

Il Lazio è una regione dell'Italia centrale che ospita numerosi borghi incantevoli e pittoreschi. Essi sono spesso caratterizzati da stradine acciottolate, architettura storica e un'atmosfera autentica. Tra di loro uno dei più conosciuti è Civita di Bagnoregio, conosciuto anche come "La Città che Muore": è arroccato su una collina, accessibile solo attraverso un ponte pedonale, ed è un luogo affascinante con vie di ciottoli e vista panoramica. Altro borgo incantevole e noto per la sua posizione spettacolare su un'alta falesia, per le sue case costruite nelle rocce e per il suo ospitare artisti e artigiani è Calcata.

Tivoli, cittadina del Lazio famosa per le sue magnifiche ville rinascimentali, come Villa d'Este con i suoi splendidi giardini e fontane, e Villa Adriana, la residenza dell'imperatore romano Adriano, è un luogo altrettanto affascinante. Lo stesso si può dire per "la città dei Papi", Anagni, un borgo medievale con importanti edifici storici, tra cui la Cattedrale di Santa Maria e il Palazzo Bonifacio VIII. Sermoneta è un altro pittoresco villaggio caratterizzato da stradine particolari, mura medievali e un imponente castello. Offre anche una vista panoramica sulla campagna circostante.

Bomarzo è un bel borghetto celebre per il Parco dei Mostri, un giardino eccentrico con sculture bizzarre e misteriose create nel XVI secolo. Qualora invece cerchiate borghi sulle coste di mari e fiumi, i tre nomi giusti sono Sperlonga (con stradine strette e case bianche, è noto anche per la Grotta di Tiberio, una caverna con affreschi antichi), Nemi (situato sulle rive dell'omonimo Lago e famoso per la sua storia legata all'antico culto di Diana, dea della caccia) e Bracciano (dominato dal maestoso Castello Orsini-Odescalchi, è un luogo suggestivo e romantico, nei pressi del lago). Ma qual è il borgo più bello del Lazio?

Lazio, "Il borgo più bello di tutti nel 2023 è...": il racconto di un influencer

Quelli sopra elencati sono solo alcuni dei borghi suggestivi che il Lazio ha da offrire. Ognuno di essi ha il proprio fascino e regala un'esperienza autentica della storia, della cultura e della bellezza della regione. Secondo il TikToker @elpacobaila0 c'è una cittadina nella regione avente come capoluogo Roma che batte tutte le altre e che può essere definita il borgo più bello d'Italia. Curiosi di scoprire quale? Ecco le parole dell'influencer italiano.

"Ho fatto un giro nel borgo più bello d'Italia, o meglio vincitore dell'ultima edizione del 'Borgo dei borghi 2023'. Sono in provincia di Viterbo, sulle pendici dei monti Cimini. Questo antico borgo ha mantenuto nel tempo il suo originario aspetto medievale, con le case, i monumenti, costruiti con i tipici mattoni in tufo. Vi segnalo la bellissima Chiesa di Santa Maria della Provvidenza e la bizzarra Fontana degli Unicorni. Conta solo 8000 anime, ma fra queste ce n'è una che conoscerete in molti. Passeggiando per le vie del centro, leggendo le scritte di canzoni appese qua e là dovreste capirlo, ma se avrete ancora dei dubbi, fatevi un giro al commando di polizia. Ricordatevi solo di spostarvi al tramonto sulle sponde del Lago di Vico per scambiarvi una romantica promessa d'amore".

Ma qual è questo magico posto? Ovviamente si tratta di Ronciglione, la patria del bravissimo cantante Marco Mengoni. Conosciuto anche come "la perla della Tuscia", questo borgo è famoso per il suo carnevale medievale e il suo affascinante centro storico, oltre che per aver dato i natali ad una delle voci più belle d'Italia (tra l'altro, ultimo vincitore del Festival di Sanremo).

LEGGI ANCHE: Brescia, in metropolitana compare un cartello in una posizione insolita (e divertente): qualcosa non ha funzionato