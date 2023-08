Sardegna, "Si può vivere in spiaggia tutto l'anno senza bagno e cucina, ecco dove": la testimonianza di un'influencer

Sardegna, ci sono delle persone che vivono sulla spiaggia tutto l'anno: ecco dove secondo la testimonianza di una TikToker

La Sardegna, è famosa per le sue spiagge mozzafiato, la ricca cultura e le affascinanti attrazioni storiche. Tra le principali attrazioni vi è la Costa Smeralda, regione nota per le sue rive di sabbia bianca, le acque turchesi e le località esclusive. È un luogo popolare tra i viaggiatori in cerca di lusso e bellezza naturale. Uno dei migliori lidi è la Spiaggia della Pelosa, situata a Stintino: essa è celebre per il mare cristallino che la rende uno dei luoghi più affascinanti per nuotare e prendere il sole. Oltre ai lembi di terra, ci sono anche le Grotte di Nettuno, spettacolari insenature marine accessibili via mare o tramite una scala scavata nella roccia. Esse ospitano stalattiti, stalagmiti e altri incredibili fenomeni naturali.

I Nuraghi di Barumini, antichi monumenti preistorici a forma di cono costruiti con grandi blocchi di pietra, sono poi un simbolo distintivo della Sardegna e sono stati riconosciuti come Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Cagliari, capoluogo della regione, offre una combinazione di storia, cultura e belle spiagge. Luoghi di interesse includono la Cattedrale di Santa Maria, il Bastione di Saint Remy e la Spiaggia di Poetto. Da visitare se si va in vacanza in questa zona d'Italia anche l'Isola dell'Asinara, riserva naturale ed ex colonia penale: è un luogo di interesse naturalistico e storico, con la possibilità di avvistare la fauna selvatica locale.

Alghero (città storica conosciuta per l'influenza catalana nella sua architettura e cultura, oltre che per essere il titolo di una celebre canzone di Giuni Russo), la Spiaggia di Chia (con dune di sabbia, acque cristalline e attività di snorkeling) e il Golfo di Orosei (con i suoi paesaggi spettacolari) concludono alcune delle migliori attrazioni della Sardegna. Eppure, vi sono anche altre bellezze decisamente 'nascoste'.

Sardegna, c'è una comunità hippie che vive tutto l'anno senza bagno e cucina: ecco dove si trova

La Sardegna offre una varietà di esperienze, dalle spiagge paradisiache alla storia millenaria, il che la rende una destinazione ideale per i viaggiatori che desiderano esplorare la bellezza naturale e culturale dell'isola. Vi sono anche tante particolarità meno conosciute. Una di queste ce la racconta la TikToker Sonia (@soniabbbb_). Ecco cosa racconta in un suo recente video.

"Sapevate che in Sardegna esiste una comunità hippie che vive in una spiaggia tutto l'anno senza cucina e bagno? Eh già. È proprio così. Ci troviamo a Vallo della Luna. Vi dico già che per arrivarci dovete percorrere un sentiero di 20 minuti da Santa Teresa di Gallura. E mi raccomando mettete le scarpette, non fate come me. Avevo i piedi distrutti, non ve li so neanche descrivere. Devo dire che c'era un forte maestrale quando siamo andati noi, però il mare è veramente stupendo. La spiaggia è piccola e molto wild, però aspettate perché adesso arriva la parte bella", inizia a testimoniare del suo viaggio.

"Ci siamo imbattuti infatti in tre signori che vivono lì da ben 10 anni. Come vedete camminano anche scalzi. E ci hanno portato a vedere la comunità hippie, ovvero la loro casetta principale. Una volta arrivate ci hanno accolto veramente benissimo e abbiamo un po' visto come funziona. Per esempio per cucinare, non avendo la cucina, accendono il fuoco e cucinano quello che trovano. A volte i turisti gli portano anche qualcosa da mangiare. Sono persone stracarine e devo dire che è molto particolare, una cosa diversa dal solito insomma. Persone che vivono praticamente con niente, però sono felici", conclude.

