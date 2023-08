Toscana, l'errore di italiano sul menù di un ristorante a Marina di Cecina è clamoroso: "Patate a..."

Toscana, il menù esposto da un ristorante a Marina di Cecina contiene un grave errore di italiano: ecco come cucinano le patate qui

Marina di Cecina è una località balneare situata sulla costa tirrenica della Toscana, in Italia. È conosciuto per il bel mare, il clima piacevole e l'atmosfera rilassante. La principale attrazione del posto sono le sue spiagge sabbiose. Qui ci si può rilassare, prendere il sole, fare una nuotata nelle acque cristalline o partecipare ad attività tipiche quali il windsurf e il kitesurf. Se si sta viaggiando con la famiglia, poi il parco giochi in città è un luogo ideale per i bambini. Offre tanto intrattenimento per i più piccoli. Qualora, invece, si stia facendo una vacanza di coppia, il posto in questione è ottimo per fare piacevoli passeggiate lungo la costa e godersi il ​​panorama marino e l'aria fresca.

Se siete interessati alla storia e alla cultura, potete visitare il centro storico di Cecina, la città principale vicina a Marina. Nel luogo si trovano negozi, ristoranti e siti storici da esplorare. Sempre a Cecina, c'è addirittura un acquavillage, un parco acquatico con scivoli, piscine e divertimenti acquatici per tutte le età. La comodità di Marina di Cecina è la vicinanza ad altre attrazioni che permette di organizzare escursioni per esplorare varie parti della Toscana, come le città di Pisa, Livorno o anche le affascinanti colline della zona del Chianti.

Di solito in estate Marina di Cecina è anche un luogo dove abbondano mercati, festival o spettacoli culturali, per non parlare della cucina. Come in qualsiasi zona della Toscana, anche qui non mancano sapori autentici e piatti unici in Italia come la ribollita, la pappa al pomodoro e i prelibati cibi a base di carne. In effetti, però, proprio imbattendovi in un menù di un ristorante, potreste scovare errori ortografici...

Toscana, davanti al ristorante a Marina di Cecina spunta un cartello con un errore: come cucinano qui le patate

Errori di distrazione nello scrivere possono capitare a chiunque, tuttavia, nel momento in cui bisogna stampare qualcosa di importante come un menu, bisognerebbe leggere e rileggere tante volte per essere sicuri di non prendere strafalcioni e fare brutte figure con i propri clienti. Purtroppo, però, anche prestando parecchia attenzione, c'è qualcosa che può sfuggire all'occhio umano. Questo è ciò che deve essere successo a chi ha scritto le pietanze su di un cartello esposto fuori a un ristorante della Toscana, precisamente di Marina di Cecina.

La segnalazione proviene dalla pagina Instagram dello speaker, comico e showman Cristiano Militello (@cristiano.militello), il quale mostra tra le sue storie proprio una foto con l' "orrore" ortografico: "Patate a rosto". Il problema risiede semplicemente nel fatto che 'arrosto' si scrive con due 'r' e tutto attaccato.

