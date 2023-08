Veneto, "Guardate com'è ridotto il mare di Jesolo!": la segnalazione solleva l'indignazione del web

Veneto, il mare di Jesolo è ridotto davvero malissimo secondo la testimonianza di una TikToker: altro che bella spiaggia!

Il Lido di Jesolo, noto come Jesolo, è una popolare località balneare situata sulla costa nord-orientale dell'Italia, nella regione del Veneto. Le spiagge del luogo sono il cuore della località. Con chilometri di sabbia dorata, queste rive offrono ampi spazi per rilassarsi al sole, nuotare nel mare e partecipare ad attività acquatiche come windsurf e vela. Tra le più famose c'è la spiaggia del Faro, pittoresca e con una vista panoramica sul faro. Sempre nel comune veneto c'è Aqualandia, uno dei più grandi parchi acquatici d'Europa e un posto ideale per divertirsi in famiglia. Esso offre numerose piscine, scivoli adrenalinici, attrazioni a tema e spettacoli per trascorrere una giornata piena di divertimento.

Se siete amanti dell'adrenalina e delle corse, la Pista Azzurra Karting è il posto giusto. Qui si possono sfidare amici e familiari in entusiasmanti gare di kart. Gli appassionati di golf, invece, possono trascorrere una giornata rilassante sul campo del Golf Club Jesolo. Per scoprire il mondo marino, si può poi visitare il Sea Life Aquarium di Jesolo. Questo acquario offre una vasta gamma di specie marine e permette ai visitatori di apprendere e interagire con la vita sottomarina. Un altro parco tematico interessante è il Tropicarium Park, che offre la possibilità di scoprire animali esotici e specie della giungla.

È possibile da Jesolo, esplorare anche la laguna di Venezia e le isole circostanti con una gita in barca. Si possono visitare Burano, Murano e Torcello, tre isole pazzesche e famose rispettivamente per le case colorate, il vetro e un sito archeologico. Chi ama, invece, godersi la città può passeggiare tranquillamente per le vie raggiungendo Piazza Marconi, il centro della vita notturna e dello shopping. Qui ci sono ristoranti, caffè, negozi e spettacoli di strada per una piacevole passeggiata serale.

Veneto, il mare di Jesolo è ridotto malissimo: arriva una segnalazione sul web che indigna

Insomma, Jesolo è una destinazione turistica molto popolare, soprattutto per le famiglie, e offre una vasta gamma di attrazioni per soddisfare tutti i gusti. È un luogo ideale per trascorrere le vacanze al mare, divertirsi e scoprire la bellezza del Veneto. Eppure, sembra proprio che di recente le acque non siano così cristalline come si pensa. Una decina di giorni fa, una TikToker ha mostrato un video che i fan della zona non avrebbero mai voluto vedere.

Si tratta di Beatrice Stabile (@beatricestabile95). La ragazza ha pubblicato un filmato in cui il mare di Jesolo è pieno di schiuma e sporcizia. "Ah com'è pulita quest'acqua di Jesolo. Speciale...", ironizza all'interno della clip. E sotto in tantissimi commentano indignati dal fatto che al nord non esista neanche un luogo decente in cui poter fare un bagno!

