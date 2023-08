Campania, basta con Costiera e Cilento! "A Napoli potete fare un'esperienza simile a 5 euro": parola di TikToker

Campania, non esistono solo la Costiera e il Cilento: anche a Napoli potete avere un'esperienza simile a quelle che fareste qui a soli 5 euro!

Qualora abbiate intenzione di organizzare una gita in barca in Campania, nel Sud Italia, siete fortunati perché ci sono molte destinazioni spettacolari da esplorare lungo la costa. La regione è famosa per le sue bellezze naturali, le incantevoli isole e le acque cristalline del Mar Tirreno. Una delle principali indicazioni per gite in barca in Campania è Capri: l'isola è una meta di grande fascino con famose grotte marine, come la Grotta Azzurra, e luoghi suggestivi come i Faraglioni. Si può noleggiare una barca per esplorare le sue coste e godersi il ​​mare limpido. Lo stesso vale per Ischia, un'isola termale con sorgenti di acqua calda, spiagge e incantevoli paesaggi.

Per concludere con le isole, pure Procida, caratterizzata da case colorate e un'atmosfera autentica, offre giri in barca che permettono di scoprire angoli suggestivi e tradizioni locali. Ovviamente c'è poi la Costiera Amalfitana, celebre per i suoi paesaggi mozzafiato e i villaggi pittoreschi, come Positano, Amalfi e Ravello. Una gita in nave lungo questa costa offrirà panorami unici e possibilità di nuotare in baie appartate. Infine, Sorrento è una cittadina affacciata sul Golfo di Napoli, con un fascino unico. Si può partire da qui per una giornata su un'imbarcazione che porti - ad esempio - alla Baia di Ieranto (situata vicino a Massa Lubrense, è una riserva naturale di grande bellezza). Eppure sapete che un'esperienza del genere si può fare anche a Napoli?

Campania, anche a Napoli si può andare in barca con soli 5 euro!

Di solito Napoli viene vista come una città da visitare via terra. In effetti solo così si può passeggiare per il suo centro storico Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO o esplorare il suo Museo Archeologico Nazionale, il suo Palazzo Reale e il celebre Maschio Angioino. Allo stesso modo, Napoli Sotterranea è visitabile solo camminando a piedi attraverso grotte e cunicoli e lo stesso si può dire per i caratteristici Quartieri Spagnoli (in cui è tradizione perdersi). Eppure, una delle attrazioni del capoluogo della Campania si può visitare anche via mare... Ce lo dice Antonio (@antoniodimaiolo) su TikTok.

@antoniodimaiolo Esperienza a 5€ da non perdere a Napoli ⬇️🌊 📍Vi consiglio un’esperienza insolita ed unica a Napoli nei pressi del lungomare, nonché alla Rotonda di Via Nazario Sauro e scendendo per le scale vi troverete in un piccolo porto ed è lì che ci sarà “O Pacioccone” 🚣‍♀️ Grazie a lui potrete vivere un’esperienza in barca a soli 5€, della durata di circa 20 min. Vi attenderà un tour del Castel dell’Ovo, dove potrete osservarlo e fotografarlo da una prospettiva unica (e chiaramente possiamo approfittarne anche per farci qualche foto 😌) 🏷️ Tagga una persona da portarci assolutamente Salva il video e seguimi per altre curiosità di viaggio 🧳 - #napoli #estate #napolitiktok #napolinelcuore #campania #esperienza ♬ Ci pensiamo domani - Angelina Mango

"Ecco un'esperienza a 5 euro che non devi perdere assolutamente a Napoli. Se siete nei pressi del lungomare, vi consiglio di scendere, alla rotonda di Via Nazario Sauro e qui sotto questo piccolo portico troverete o' Pacioccone, grazie al quale potrete fare una bellissima esperienza insolita a Napoli in barca. Durerà circa 20 minuti e potrete fare un tour diverso del Castel dell'Ovo, guardandolo così da una prospettiva unica. Noi ci siamo anche fermati a fare benzina. Il costo dell'esperienza è di 5 euro", spiega l'influencer. Insomma, le gite in barca non sono solo prerogativa di Cilento, Costiera e isole! Anche se ovviamente a Napoli non ci si può fare il bagno.

