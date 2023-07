Ascea, sui tavolini di un bar appare l'avviso più sgrammaticato di sempre: lo insegnano in prima elementare!

Ascea, sui tavolini di un bar della località del Cilento compare un avviso decisamente sgrammaticato: ecco cosa c'è scritto

Ascea è un comune situato nella regione Campania, precisamente nel Cilento (in provincia di Salerno), e offre una combinazione di bellezze naturali, storia e cultura. La località è famosa per le sue splendide spiagge sabbiose, ideali per godersi il mare cristallino e rilassarsi sotto il sole. Tra quelle più popolari ci sono la Spiaggia di Marina di Ascea e la Spiaggia delle Saline. Eppure il mare qui non è l'unica attrazione. Esistono anche degli scavi archeologici a Velia, un sito che è una vera gemma storica. La città fu fondata nel IV secolo a.C. e rappresenta un simbolo dell'Antica Grecia nel sud Italia. Qui si possono esplorare le rovine, tra cui templi, teatri e mura.

Per gli amanti delle escursioni, c'è il Monte Stella che offre sentieri panoramici, i quali portano a viste mozzafiato sulla costa e sul mare. Imponente e visibile dalla spiaggia c'è poi la Torre medievale di Velia che regala una vista pazzesca sulla zona circostante e sul mare. Nella zona è possibile anche fare gite in barca per esplorare le splendide grotte marine lungo la costa, come la Grotta Azzurra e la Grotta degli Innamorati. Infine, il borgo antico di Ascea dona una bella atmosfera ai suoi visitatori con stradine pittoresche, architettura tradizionale, deliziosi ristoranti e bar davvero caratteristici. Proprio in uno di questi c'è un avviso alquanto sgrammaticato!

Ascea: nel paesino del Cilento c'è un cartello esilarante, ma con un errore da penna blu!

Ascea è situata nei pressi del Parco Nazionale del Cilento, che offre una natura incontaminata, paesaggi mozzafiato e opportunità per escursioni e attività all'aria aperta e come anticipato è una meta ideale per chi ama la storia, la natura e le spiagge. Con le sue attrazioni culturali e naturali, offre un mix perfetto per una vacanza indimenticabile nel sud Italia. Proprio per questo ci si aspetterebbe che sia attrezzata per accogliere a dovere i turisti. E in effetti lo è, anche se poi accadono piccole sottigliezze che la tradiscono.

In particolare, sul profilo della nota influencer @martiipal (in vacanza proprio lì) è apparsa qualche giorno fa una storia che immortala un avviso lasciato sul tavolino in un bar di Ascea. Le parole recitano: "Rimanere i tavoli puliti". Per quanto il messaggio di fondo sia più che corretto (anche se resta comunque responsabilità del locale andare a pulire la postazione dopo ogni consumazione), la dicitura in italiano è alquanto sgrammaticata. Il verbo rimanere, infatti, è intransitivo, pertanto non vuole il complemento oggetto dopo. Sarebbe stato corretto scrivere "lasciare" per indicare il medesimo significato.

