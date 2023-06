Fiction Rai, vi ricordate Sergio Assisi ai tempi di Capri? Eccolo oggi a 51 anni, molto diverso

Fiction Rai, Sergio Assisi era uno dei due fratelli protagonisti di Capri insieme a Kaspar Capparoni. Ma com'è diventato oggi? Eccolo, a 51 anni

Quando si tratta di fiction Rai, il pubblico è sempre ferratissimo, soprattutto nel caso in cui un prodotto sia entrato particolarmente nel cuore. È questo il caso di Capri, la serie trasmessa per la prima volta nel 2006 e conclusasi nel 2010 con tre fantasmagoriche stagioni. Come stesso il nome del prodotto di finzione suggerisce, esso era ambientato sull'isola campana più famosa insieme ad Ischia e vedeva come protagonista una giovane psicologa milanese approdata a Capri perché erede di una donna scomparsa (da lei tuttavia mai conosciuta). Proprio nel momento in cui giunge in Campania, la dolcissima lombarda si imbatte negli altri due eredi, Massimo ed Umberto Galiano. Da lì tutta una serie di peripezie che non stiamo qui a ripetervi (anche perché, magari, qualcuno di voi, vuole rivederla).

I personaggi principali di Capri erano dunque interpretati da Gabriella Pession (nei panni di Vittoria), Kaspar Capparoni (nei panni di Massimo Galiano) e Sergio Assisi (Umberto Galiano, fratello del primo). A proposito dei due attori che hanno interpretato i fratelli Galiano, entrambi si sono via via allontanati un po' dalle scene. Quest'oggi ci concentreremo su Sergio Assisi: cosa fa nella vita il napoletano?

Fiction Rai, Sergio Assisi dopo Capri che fine ha fatto? Eccolo oggi

Sergio Assisi già prima di Capri aveva un curriculum di tutto rispetto. Ha infatti iniziato a fare teatro quando era ancora molto giovane, così in breve è diventato quello che in gergo viene definito un animale da palcoscenico. Tra le varie esperienze importanti che può vantare ce n'è una che lo vede coinvolto in un prodotto della grande regista Lina Wertmuller. Molte sono state le sue fiction di successo, da La Squadra a Elisa di Rivombrosa (e qui ha recitato ancora una volta sullo stesso collega Kaspar Capparoni). Oggi però tutti si chiedono come sia diventato a 51 anni.

Rispetto al suo momento d'oro cinematografico, Sergio Assisi preferisce attualmente concentrarsi sul teatro, ma non mancano anche importanti ruoli in televisione. In particolare, ha recitato accanto ad Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale nella fortunata fiction L'Allieva. Inoltre, ha partecipato a Il cantante mascherato, talent show vip condotto da Milly Carlucci (e anche questo l'accomuna a Capparoni, con cui sembrano essere legati da un filo invisibile).

Si vede meno davanti alla macchina da presa, Assisi, perché ha preferito mettersi anche dietro di essa diventando produttore, regista e scrittore. In definitiva, dopo Capri la sua esistenza è proseguita con qualche deviazione dalla recitazione, ma sempre con tanta voglia di fare.

LEGGI ANCHE: Vivere non è un gioco da ragazzi, altro che Serena! La vera preferita di Lele è lei: la conoscete tutti