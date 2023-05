Riconoscete questa bambina? A breve convolerà a nozze: fidanzata di un noto calciatore

Riuscite a riconoscere questa bambina? È diventata famosa quando aveva solo 15 anni e ad oggi è promessa in sposa ad un calciatore famosissimo

Avete letto bene, questa bambina che vi abbiamo mostrato nella fotografia è diventata famosa quando aveva poco più di 15 anni. Ai tempi social network non erano così all’avanguardia come quelli che siamo abituati ad utilizzare oggi. Per comunicare con le persone si utilizzavano i blog, le piattaforme social erano ancora in via di sviluppo. Ecco allora che personalità come anche Chiara Ferragni, ha deciso di aprire il proprio blog che ad oggi è un marchio registrato. Le ragazzine che come lei hanno intuito il potere dell’Internet hanno ottenuto un grandissimo successo.

Le fashion blogger di un tempo infatti condividevano sui propri blog, i look gli abbinamenti che sfoggiavano non solo in occasioni speciali, ma anche tutti i giorni. Questo è già il primo indizio che vi possiamo lasciare se ancora non avete intuito chi è questa bambina nella foto. Siamo sicuri che in molti, avendo parlato di network, avranno sicuramente capito a chi ci riferiamo, soprattutto perché è stata la più giovane debuttante in questo settore.

Riuscite a riconoscere questa bambina diventata famosissima sul web: ad oggi e anche diventata madre

E diventa famosissima sui social e inizio a lavorare per la sua attività quando le viene proposto un lavoro nel mondo dello spettacolo. Decide di partecipare ad un famosissimo reality show, ma decide di abbandonare il gioco in quanto sente troppo la lontananza di casa. Ad oggi non rimpiange quell’esperienza, e si è sempre dichiarata legatissima ai suoi affetti anche se, a in questi anni, smesso di frequentare alcune persone. Ci riferiamo proprio al suo ex fidanzato che è stato la causa principale del suo abbandono del programma. Dopo essere stata con diversi calciatori però trova la sua anima gemella in Mattia Zaccagni. Ora siete riusciti a capire di che si tratta?

È proprio lei, Chiara Nasti che a breve convolerà nozze con il giocatore della Lazio che per la prima volta, dopo circa 10 mesi dalla loro relazione, hanno deciso di mettere al mondo il loro piccolo bambino: Thiago. Durante la sua gravidanza arriva la proposta di matrimonio, ma la coppia sceglie di aspettare prima la nascita del figlio per poi poter dare inizio a tutti i preparativi che, sembra ormai giunti al termine: manca pochissimo la celebrazione delle nozze dell’ influencer e del giocatore. E tu eri riuscito a riconoscerla?

