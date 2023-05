Viva Rai 2, Fiorello mette in imbarazzo Lorella Cuccarini: tirato in ballo Pier Silvio Berlusconi

Penultima puntata di Viva Rai 2 di questa settimana: Fiorello mette in imbarazzo la showgirl Lorella Cuccarini

Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, Fiorello fa compagnia a tutti i mattinieri che, per iniziare la giornata, scelgono di intrattenersi con il suo programma: Viva Rai 2. Gli ascolti che ho tenuto sono un vero successo tanto che, sono tantissime le persone che in questo periodo ci sono incuriosito e ed hanno iniziato a guardare le puntate anche sulla piattaforma online, Rai Play. Non è di certo un caso se l’hashtag del nome della trasmissione, quasi ogni mattina va in tendenza: Fiorello inventato un nuovo modo di far televisione che sta conquistando tutte le generazioni. Dalla lettura di alcuni articoli di cronaca ed attualità nella glass room, commentati con Fabrizio Baggio e il conduttore radiofonico Mauro Casciari, Fiorello invitare la sua trasmissione anche tantissimi cantanti o volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport.

Ospite speciale di questa puntata Lorella Cuccarini che da poco ha terminato con le riprese del serale di Amici: la cantante ha visto trionfare nella sua categoria la figlia di Mango, Angelina, che in questo percorso artistico aveva scelto proprio lei come coach. Accetta quindi l’invito di Fiorello di prendere parte ad una delle sue puntate prima della chiusura del programma. Ma si sarebbe aspettata una battuta del genere dal conduttore.

Viva Rai 2, Fiorello mette in imbarazzo Lorella Cuccarini: “Qui non siamo a Mediaset”

Da quando è stato annunciato l’addio di Fabio Fazio alla Rai, Fiorello hai intrapreso un avere propria battaglia per difendere il lavoro di oltre quarant’anni del collega. Sostiene infatti che siano stati i vertici della Rai, palinsesto nazionale per cui lavora anche il comico, che non abbiano saputo apprezzare e mettere in luce il talento del conduttore di Che tempo che fa. Ogni giorno riesce a mandare una frecciatina velenosissima a chi gestisce la rete. Questa volta però ha qualcosa da ridire anche su Mediaset: palinsesto gestito da Pier Silvio Berlusconi.

Ospite speciale di questa puntata Lorella Cuccarini che, aspetta Fiorello sulla veranda. Biggio veste i panni di un cameriere e dopo la loro finta ordinazione, Fiorello fa finta di lasciare la mancia: 20 euro. Richiama nuovamente all’attenzione il cameriere dando un altra banconota, è un’altra ancora e ancora chiedendo persino la Cuccarini se vuole lasciare anche lei una mancia: “Sta tranquilla, mica siamo a Mediaset, da noi qui, c’è Roberto Sergio”. Fiorello è inarrestabile: tra Mediaset e Rai, tutti finiscono nel mirino delle sue frecciatine. Lorella imbarazzata non so cosa dire: del resto per Mediaset ci lavora!

LEGGI ANCHE>>>Viva Rai 2, Fiorello con le spalle al muro: "Devo chiedere scusa, ho sbagliato”