Viva Rai 2, Fiorello con le spalle al muro: "Devo chiedere scusa, ho sbagliato”

Viva Rai 2, la puntata del programma condotto da Fiorello inizia con delle scuse da parte di quest’ultimo: ecco cosa ha combinato

Il conduttore Fiorello ha ideato il programma che ogni mattina ci tiene compagnia: Viva Rai 2. Direttamente dalla strada, precisamente in via Asiago 10 a Roma, Fiorello ha creato una glass room in cui accoglie non solo la sua spalla destra Fabrizio Biggio che con lui prepara tantissimi schiaccio da mandare in onda durante la giornata, ma anche il conduttore radiofonico Mauro Casciari che ormai diventato una presenza fissa al suo fianco. Non possono mancare ovviamente ospiti d’onore come l’anziano Ruggero e tutti i ballerini del corpo di ballo di Luca Tommassini. Presenti anche ospiti speciali che, raggiungono il conduttore a dopo le loro esibizioni e ovviamente non possiamo non citare il pubblico che proviene da qualsiasi regione d’Italia (e non solo) per poter assistere alla puntata live.

Tantissimi sono i bambini che, per colpa di Fiorello entrano alla seconda ora in quanto vogliono assistere alla puntata del conduttore che ha la caratteristica di non avere nessuna scaletta, Fiorello ha voluto puntare tutto sull’improvvisazione e, spesso questo gli ha causato qualche problema. Stamattina infatti inizia la puntata scusandosi per la gaffe compiuta nella puntata precedente quando, ha accolto Angelina Mango, la figlia del noto cantante e finalista dell’ultima edizione di Amici.

Fiorello sì scusa in diretta a Viva Rai 2: “Ho sbagliato”, la confessione del conduttore

Fiorello non sarà di certo nel primo nell’ultimo conduttore che, in diretta, a compiuto qualche scivolone. Se volessimo parlare anche di scivoloni fisici basta ricordare la precipitosa caduta di Belen Rodriguez Le Iene, che ieri sera voluto replicare anche la sua ospite Emma Marrone.

Può capitare, soprattutto se si tratta di un programma in diretta di sbagliare nomi, farfugliare, lanciare un servizio piuttosto che un altro. Insomma sono piccoli incidenti che capitano. Sottolineato da tantissime testate, Fiorello questa mattina si scusa con i suoi telespettatori per l’errore compiuto ieri.

Quando ha accolto Angelina nella glass room, la presentata non solo come la figlia del cantante Mango, ma anche di Laura Valente. O almeno queste erano le sue intenzioni visto che ha sbagliato nome presentando la cantante come figlia di Caterina Valente: “L’età è quella che è, i neuroni pure, con i nomi ho sempre avuto difficoltà”, dichiara il conduttore scusandosi per la gaffe che è stata riportata su tantissime testate online. Questa mattina però il suo primo pensiero è stato quello di salutare Laura per farsi perdonare.

