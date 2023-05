Nikita Pelizon disperata in Honduras: la vincitrice del GF Vip scoppia a piangere

Nikita Pelizon, dopo aver vinto il Grande Fratello Vip, decide di sbarcare in Honduras per fare una sorpresa alla sua migliore amica: la vincitrice scoppia in un pianto disperato

Nikita Pelizon, decide di partecipare al Gf Vip e, da settembre dello scorso anno, fino a qualche mese fa è stata rinchiusa nella casa più spiata d’Italia. La sua permanenza è stata veramente complicata: non solo ha dovuto affrontare tantissime nomination, ma i suoi coinquilini sembra non averla compresa del tutto. Una delle pochissime persone con cui ho legato tantissimo è stata Antonella Fiordelisi, ex concorrente che, possiamo affermare quasi con certezza, ha aiutato la sua migliore amica a vincere. I genitori della Fiordelisi infatti, pubblicano un comunicato stampa sul suo account ufficiale di Instagram chiedendo a tutti i follower di farla uscire dalla casa: Antonella stava davvero troppo male per continuare a subire tutte quelle umiliazioni da parte dei concorrenti e, soprattutto era chiaro agli occhi di tutti che sentisse la mancanza del suo Edoardo.

Uscita dalla casa però, Antonella si dissocia: non c’era nessuna penale da pagare sarebbe potuto uscire in qualsiasi momento. Isuoi genitori gli hanno infranto il sogno della Vittoria, ma la sua uscita ha significato la vittoria di Nikita in quanto tutto il suo fandom ha deciso di votare supportare la sua migliore amica. Nikita ad oggi, a sua volta, ritorna in un reality, L’Isola dei Famosi, per supportare la sua amica Helena.

Nikita scoppia piangere in Honduras: ecco cosa turba l’ex vincitrice della Gf Vip

Nikita sbarca in Honduras per fare una sorpresa la sua migliore amica Helena. Le due si sono conosciuti in quanto hanno partecipato come coppia a Pechino Express. Le liti tra le due non sono di certo mancate, ma dopo la fine di quell’esperienza, la stessa Helena aveva confessato di aver trovato la sua migliore amica in quanto mai nessuno l’aveva conosciuta come Nikita. La brasiliana si trova in difficoltà con i concorrenti e riceve il supporto della sua amica che decide di arrivare proprio in Honduras.

Arriva per il momento per Nikita di lasciare l’isola e, nel momento dei saluti scoppia in un pianto disperato. Capendo la difficoltà che sta vivendo l’amica, dopo aver vissuto alcuni giorni come naufraga, l’incoraggia a non mollare e tenere duro facendogli una promessa in lacrime: Nikita a tutte le intenzioni di supportare Helena esattamente come Antonella Fiordelisi ha fatto con lei al di fuori della casa. Chissà se vedremo Helena trionfare a questo reality visto che, Nikita ha veramente tantissimi fan.

