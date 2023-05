Nikita Pelizon e Micol Incorvaia in guerra sui social: "Non si può più scherzare?". La verità sulle loro liti online.

Una battuta ironica lanciata da Nikita Pelizon su Instagram nei confronti di Micol Incorvaia sta scatenando un botta e risposta tra le due ex concorrenti del Grande Fratello VIP sui social network. Nonostante il reality sia finito da mesi, sembra che le tensioni tra le due non siano del tutto sopite. In questo articolo vi raccontiamo cosa è successo e come è stata la reazione delle due protagoniste della lite social.

Il confronto social tra Nikita Pelizon e Micol Incorvaia continua a far discutere sui social network. Le due concorrenti del Grande Fratello VIP non sono mai andate d'accordo durante il reality show e sembra che le tensioni non siano diminuite nel tempo. Durante una diretta Instagram, Nikita ha scherzato sulla collezione lanciata da Micol Incorvaia in collaborazione con Oriana Marzoli e Giaele De Donà. Le giacche personalizzate sono state commentate dalla Pelizon come "giacche artigianali, che richiedono una grossa lavorazione dietro perché sono piene di dettagli, non hanno due cuori e due brillantini". Tuttavia, la risposta piccata di Micol non è passata inosservata.

La replica di Nikita Pelizon

Nikita Pelizon ha deciso di rispondere alla replica di Micol Incorvaia attraverso un tweet senza fare nomi. La concorrente del Grande Fratello VIP ha sottolineato che non si può più scherzare senza che qualcuno si offenda. In ogni caso, ha dichiarato di essere contenta quando le persone creano cose nuove e ha specificato che la sua battuta era solo una risposta agli innumerevoli commenti che aveva letto in quei giorni. Nikita ha concluso con un messaggio di pace e amore.

In ogni caso, i fan del programma sono rimasti sorpresi dal botta e risposta tra le due ex concorrenti, che sembrano non riuscire a superare le tensioni del passato. Tuttavia, nonostante le polemiche, sembra che entrambe le ragazze siano impegnate nella creazione di nuovi progetti e creazioni. Resta da vedere se riusciranno a trovare un terreno comune per collaborare in futuro o se le tensioni continueranno a persistere.

"Le polemiche sui social sono il nuovo sport nazionale" scriveva Giuseppe Cederna, raccontando del fenomeno che sta trascinando il nostro Paese. Anche questa volta il protagonista del botta e risposta social è il Grande Fratello VIP, dove sembra che le tensioni tra le concorrenti non si siano ancora appianate a distanza di mesi dalla fine del reality show. E così, davanti agli occhi dei fan sui social, si scatena una faida fatta di ironie e battute pungenti. Ma forse è giunto il momento di fare un passo indietro e riflettere sul vero significato dei social network: non dovrebbero essere un'occasione per costruire ponti e instaurare relazioni positive? Forse è il momento di fermarsi, fare pace e ripartire su un nuovo e più costruttivo sentiero.

È noto che le tensioni personali tra ex concorrenti dei reality possano essere spesso fonte di chiacchiere e polemiche sui social network. È importante ricordare, però, che le battute e le ironie possono essere fraintese e generare inutili conflitti. È sempre meglio mantenere un atteggiamento rispettoso e pacato nelle interazioni online. Concludo con una domanda: voi che ne pensate, qual è il confine tra scherzo e offesa quando si tratta di battute sui social?