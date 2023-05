Milly Carlucci fa un appello commovente: "Sarebbe un sogno averla, l'aspetto". Chi sarà la star invitata?

Milly Carlucci, nota conduttrice televisiva, ha espresso il desiderio di avere tra i concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle la campionessa di sci Sofia Goggia. Nonostante le difficoltà dovute agli impegni sportivi della sciatrice, Milly ha lanciato un appello affinché Sofia partecipi al programma, magari anche solo come ballerina per una notte. Scopriamo di più nell'articolo.

Milly Carlucci, la celebre conduttrice televisiva, ha appena concluso la quarta edizione de Il Cantante Mascherato ed è già al lavoro con Ballando on the Road. Inoltre, sta già preparando il cast della prossima stagione di Ballando con le Stelle. In un'intervista rilasciata a L'Eco di Bergamo, la Carlucci ha espresso il suo desiderio di avere Sofia Goggia tra i concorrenti della prossima edizione del programma. Tuttavia, è consapevole che sarà difficile in quanto la campionessa di sci ha molti impegni legati alla sua carriera.

Nonostante ciò, Milly Carlucci non perde la speranza e sarebbe disposta ad avere Sofia Goggia come ballerina ospite per una notte. La Carlucci ha lanciato un appello affinché la campionessa di sci partecipi al programma e afferma che sarebbe già fantastico averla per una sola sera.

Sofia Goggia: il Festival di Sanremo e i rapporti con Milly Carlucci

Lo scorso anno, Sofia Goggia aveva rivelato di aver ricevuto un invito per partecipare a Ballando con le Stelle, ma di averlo rifiutato. La campionessa di sci ha poi dichiarato di essere molto interessata a partecipare al Festival di Sanremo, tuttavia non ha ricevuto alcun invito da Amadeus.

Sofia Goggia ha ammesso di non essere una ballerina con la coscia lunga e di aver rifiutato l'invito a partecipare a Ballando con le Stelle in passato. Tuttavia, sembra essere molto interessata a partecipare al Festival di Sanremo e ha dichiarato di aspettare un invito ufficiale per poter salire sul palco dell'Ariston.

La campionessa di sci ha preso le distanze dai rumors riguardanti la sua partecipazione a Ballando con le Stelle e ha sottolineato che non è stata contattata da Amadeus per partecipare al Festival di Sanremo. Nonostante ciò, Sofia Goggia sembra essere molto entusiasta all'idea di partecipare a uno dei programmi televisivi più amati e seguiti in Italia.

"Milly Carlucci lancia l'appello: Sofia Goggia per una notte a Ballando con le Stelle". La conduttrice del programma ha espresso il suo desiderio di avere la campionessa di sci come concorrente, ma ha capito che i suoi impegni non lo permetterebbero. Tuttavia, ha chiesto a Goggia di partecipare come ballerina per una notte. Questo dimostra come lo spettacolo italiano sia in costante evoluzione, cercando di coinvolgere personalità di ogni tipo e campo. Il mix tra sport e ballo potrebbe essere una scommessa vincente, mettendo alla prova le abilità di Goggia e dando al pubblico una serata indimenticabile. Non resta che aspettare la risposta della campionessa.

La Carlucci ha sempre dimostrato la sua passione e dedizione nel portare avanti i suoi programmi televisivi, cercando sempre di coinvolgere personaggi di spicco e di grande talento. Il suo appello a Sofia Goggia dimostra ancora una volta la sua volontà di proporre sempre qualcosa di nuovo e originale. Sarebbe interessante sapere cosa ne pensa il pubblico di questa nuova proposta della Carlucci e se anche loro vedono Sofia Goggia come un'ospite ideale per Ballando con le Stelle. Cosa ne pensate voi?