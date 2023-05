Viva Rai 2, Fiorello velenosissimo con la Regina Camilla: "Kate Middleton ha ragione!"

Viva Rai 2, Fiorello torna a parlare nuovamente della Royal family: questa volta si scaglia duramente contro la regina consorte Camilla

Per chi seguirà sempre il programma di Fiorello, sa perfettamente che il comico ha un avere propria ossessione per la famiglia reale inglese. Per tutti i mesi che hanno preceduto l’incoronazione di Re Carlo III, Fiorello non ho fatto altro che tenere aggiornato il suo pubblico sulla fai da con il suo secondogenito, il principe Harry che, da quando aveva ricevuto l’invito al grandissimo evento, ha dato inizio ad una vera e propria contrattazione con l’istituzione. Richieste che però sono state categoricamente respinta da Re Carlo che non voleva mettere in discussione la sua cerimonia che aveva atteso per oltre cinquant’anni.

Fiorello, ha sempre dichiarato che grazie a Luca Sardella, l’esperto di botanica, era riuscito a conquistare un invito per questo evento storico. Continua a sostenere tuttora che sia stato presente all’incoronazione, precisamente seduta all’11ª fila, una in meno rispetto a quella scelta per il principe Harry. Un evento che dichiara essere stato emozionante, soprattutto per la ‘confidenza’ che ormai ha con i reali. Quest’oggi però si espone nuovamente sulla famiglia reale dando ragione alla nuova principessa del Galles Kate Middleton, mentre attacca duramente la regina consorte Camilla.

Viva Rai 2, Fiorello velenosissimo con la regina consorte Camilla: ecco cosa ha dichiarato in favore di Kate Middleton

La prima puntata di questa settimana inizia con una bella giornata di sole. Fiorello infatti ricorda di come sia importante apprezzare questo buon tempo, soprattutto dopo quello che è successo in Emilia-Romagna, complimentandosi anche con il popolo italiano che, nei momenti più bui riesce ad essere sempre coeso. Come sempre sono tantissime le persone che corrono a via Asiago 10 a Roma per poter osservare da vicino la puntata condotta da Fiorello supportato da Fabrizio Biggio e Mauro Casciari che, quest’oggi vede tra il pubblico anche suo nipote.

La puntata non può non iniziare con una notizia scoppiettante che riguarda la Royal family. Si tratta di un ultime indiscrezioni secondo cui, dopo il litigio con Meghan Markle sembra che Kate Middleton abbia litigato anche con la nuova regina: Camilla.

Come sempre Fiorello mostra stralci di giornale, precisamente in questo caso si tratta de Il Messaggero. Un inchino non eseguito avrebbe portato dei malumori nella famiglia reale, ma Fiorello spezza una lancia in favore della principessa del Galles e, rivolgendosi a Biggio: “Ma a te verrebbe di inchinarsi davanti a Camilla? A me sinceramente no, sarà pure protocollo ma…”

Insomma pare che al conduttore Camilla non sia proprio tanto simpatica, ma adesso c’è da chiedersi perché tra le due donne c’è già ostilità? Camilla nonostante il suo matrimonio con Carlo non ho mai ottenuto il titolo che attualmente possiede Kate Middleton. Sarà forse questa la ragione del loro litigio?

