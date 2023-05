The Ferragnez, la notizia di Chiara Ferragni spiazza i fan della serie: era il momento più atteso

Chiara Ferragni annuncia un dettaglio sulla serie di Amazon Prime Video dedicata alla famiglia, The Ferragnez: i fan non se lo aspettavano

Da pochissimi giorni sono disponibili sulla piattaforma streaming Amazon Prime Vide, i primi episodi della seconda stagione dedicata a Chiara Ferragni e suo marito Fedez. Il primo prodotto era stato già annunciato ormai due anni da, ma già nella diretta Instagram che avviò Federico allo scadere della mezzanotte in cui diventavano disponibili gli episodi, si fece scappare che già si vociferava di una seconda stagione. Nella diretta che ha avviato stamattina, pare abbia confermato anche l'inizio delle riprese della terza. Del resto il prodotto risulta essere vincente: nonostante pubblichino qualsiasi cosa sulla loro vita, poter entrare nella loro quotidianità sembra interessare ancora di più i fan dei Ferragnez.

In questi primi episodi disponibili, abbiamo visto come la famiglia ha affrontato quel fulmine a ciel sereno: il tumore al pancreas che, per grandissima casualità, ha scoperto di avere il rapper. Se quel giorno non fosse arrivato tardi alle visite di controllo per l'asma e se non avesse litigato con Chiara, molto probabilmente non avrebbe mai incontrato quella dottoressa che ha notato, da un piccolo angolo della radiografia, pancreas di Federico ingrossato.

The Ferragne, l'annuncio che i fan non avrebbero mai voluto leggere sulla serie: lo dichiara Chiara Ferragni

Dopo aver visto questo periodo buio della famiglia, abbiamo visto la coppia godersi delle giornate in famiglia e soprattutto anche litigare. Molti pensavano che i due avessero solo sciocchi litigi, ma sembra che per questa seconda stagione Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di raccontarsi senza filtri. Mostrano le loro incomprensioni, le loro paure e debolezze. Degli episodi che hanno appassionato subito i fan della coppia, ma visto che nella premier è stato annunciato anche uno speciale su Sanremo, tutti non aspettano altro che vedere finalmente che cosa è successo alla coppia che per la prima volta ha smesso di mostrarsi sui social.

Potremmo definire lo speciale l'episodio più atteso dopo quello in cui abbiamo scoperto come hanno affrontato la guarigione di Federico, ma purtroppo Chiara risponde alle tantissime domande dei fan annunciando che questo non sarà subito reso disponibile.

Purtroppo bisognerà aspettare fino a settembre per vedere cos'è realmente successo a inizio anno tra la coppia che, improvvisamente, ha smesso di pubblicare contenuti insieme sui social. Ai tempi si era parlato persino di una presunta separazione tra i due dopo il bacio con Rosa Chemical, ma quando Fedez è tornato sui social ha dichiarato di aver avuto altri problemi di salute che lo hanno persino portato a deambulare male. Un'attesa che sarà lunga, ma ci auguriamo che questo speciale duri molto di più dei normali episodi.

