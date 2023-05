Terra Amara anticipazioni: nuovo scontro tra Zuleyha e Mujgan, la dottoressa su tutte le furie

Inizia una nuova settimana in cui ci faranno compagnia gli episodi di Terra Amara: ecco cosa vedremo

Da quando Zuleyha e Yilmaz sono arrivati a Cukurova, dando inizio a tutte le dinamiche della serie turca, hanno dovuto mentire sulla loro vera identità. Si sono presentati infatti a tutti come fratelli lasciando così Demir avere un vero e proprio colpo di fulmine per la sarta. Non solo lui, manca la madre, hanno fatto carte false per poter fare in modo che il suo compagno finisse in prigione mentre la donna si innamorasse dello Yaman. Da quel momento sono iniziate tutti gli scontri tra le due famiglie, ma sembra capire complicato il tutto sia stata la scoperta che recentemente ha compiuto la dottoressa, moglie di Yilmaz.

Da quando ho origliato una conversazione dell’ex sarta in cui scopriva che il suo primo figlio in realtà era di suo marito, non si è mai più ripresa tanto che, è entrata anche in travaglio con tantissimi mesi di anticipo.

Terra Amara anticipazioni: il nuovo scontro tra Zuleyha e Mujgan

Come ogni lunedì, le puntate di Terra Amara, riprendono proprio gli ultimi minuti della puntata che sono andate in onda nel fine settimana: gli speciali che iniziano alle 15:00. Abbiamo visto le due famiglie riunirsi per la prima volta per cercare di proteggere non solo Yilmaz, accusato di omicidio, ma anche la dignità di Zuleyha, visto che girava voce che fosse stata importunata.

Ad aver reso possibile l’unione delle due famiglie è stata, inaspettatamente Hunkar. Adesso è rimasto all’oscuro di tutto è sempre stata Mujgan che invece sospetta sempre di più che suo marito si vede ancora con la sua ex e che due siano amanti. La dottoressa che ha persino seguiti nel bosco registrandoli con la sua videocamera e quando vede tutti stringere nuovi rapporti di alleanza, è l’unica che si rifiuta di porgere bandiera bianca nei confronti della sua acerrima nemica anzi, Mujgan è più intenzionata che mai nel rovinare il suo matrimonio e dispersione una volta e per sempre cercandola di cacciarla anche dal paese: in possesso di un video che, a suo dire, manderebbero su tutte le furie suo marito Demir.

Peccato però che quest’ultima non sappia che in realtà le famiglie si sono unite proprio per difenderla e cercare di non rovinare gli equilibri di Cukurova. Sempre di più i componenti delle due famiglie inizia a sospettare che quest’ultimo abbia bisogno di un aiuto psicologico per poter superare la sua paura e la sua ossessione nei confronti di Zuleyha.

