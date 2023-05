Mara Venier, figuraccia colossale a Domenica In: non doveva accadere proprio in quel momento

Mara Venier compie uno scivolone clamoroso durante la puntata di Domenica In: non era proprio il momento adatto

Tutti i telespettatori non fanno altro che aspettare nuove notizie su chi condurrà i programmi nella stagione estiva e soprattutto sul destino di coloro che ci hanno tenuto compagnia durante tutto questo periodo. Sono iniziate infatti ad arrivare le prime indiscrezioni come ad esempio il fulmine a ciel sereno che ci ha confermato l’addio di Fabio Fazio e il suo programma Che tempo che fa. Dopo oltre quarant’anni di carriera sul palinsesto nazionale, dalla prossima stagione si trasferirà su Discovery. Per quanto riguarda altre personalità come ad esempio Stefano de Martino, sembra che resterà ancora per un po’ in prima serata su Rai2, mentre Mara Venier sembra essere l’unica vera certezza del palinsesto: secondo i vertici infatti non potrebbe esistere una domenica pomeriggio senza la zia nazionale.

Effettivamente mare una tra le conduttrici più amate ed apprezzate. Dopo aver ti buttato come attrice scopre nella conduzione il suo vero talento: il rapporto con il pubblico e con i suoi ospiti fanno sì che Mara riesca ad entrare nel cuore degli italiani. Ad un passo dalla chiusura del suo programma, che ha però già ottenuto un piccolo prolungamento rispetto lo scorso anno, la Venier compie uno scivolone clamoroso.

Mara Venier l’ha detto sul serio: ecco cosa ha combinato la conduttrice di Domenica In

Tra i tantissimi ospiti dell’ultima puntata, Mara Venier ha avuto il piacere di ospitare Massimiliano Ossini, il conduttore amatissimo del palinsesto nazionale in quanto ritenuto uno tra i pochi che riesce ancora a trasmettere serenità, portando avanti l’idea di una conduzione gentile ed educata.

....quanto è entusiasmante Massimiliano ossini ...trasmette serenità ...voglia di vivere e si vede che è una brava persona #DomenicaIn — Melania Del Prete (@melania_prete) May 21, 2023

Sono questi tutti i commenti che si leggono sui social che riguardano Ossini e proprio perché manda avanti questo tipo di conduzione, mai come in quel momento Mara doveva prestare attenzione alle sue parole. Sappiamo perfettamente infatti che ogni tanto compie qualche scivolone, battute che hanno un doppio senso o che vengono fraintese. Parlando della vibrazione del telefono, Mara commette un piccolo errore che viene riportato in men che non si dica sui social.

Mara:"ti chiamano sempre, ma hai messo il vibratore" MARA SEI LA MIA VITAAAA#DomenicaIn pic.twitter.com/S3mhM0DRnT — ɢɪᴏɪᴀ (@_che_fatica) May 21, 2023

Il tempismo, dobbiamo purtroppo ammettere, non poteva essere più sbagliato di così! La conduttrice spesso compie questi piccoli errori, ma il fatto di averlo fatto in presenza di Massimiliano Ossini ha veramente peggiorato la situazione. Il conduttore amato da tutti per le sue buone maniere e per il suo linguaggio mai volgare, si è ritrovato proprio in una situazione a lui completamente opposta.

