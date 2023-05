Gemma Galgani manda una frecciatina velenosissima alla dama Gabriella: "Dovresti andare a...."

Gemma Galgani velenosissima con la dama Gabriella: dopo il loro ultimo incontro in studio non si placa la dama torinese

Si è concluso una nuova stagione di Uomini e Donne il programma in cui non solo i ragazzi circolo la loro anima gemella, ma anche persone over sono in cerca di un compagno di vita. Ad esser lì dentro da ormai ben 10 anni e la dama torinese Gemma Galgani che, dopo essere uscita anche diverse volte dal programma con alcuni cavalieri, ancora non sembra aver trovato quello giusto. Quest’anno, sarà costretto a passare nuovamente l’estate da sola, esattamente come gli scorsi anni: forse a farle compagnia sarà la sua amica Ida Platano, che lo scorso anno ha cercato di raggiungere la dama a Torino per passare insieme il Ferragosto. Per le sue vacanze estive, Gemma pare abbia intenzione di trascorrere del tempo in compagnia delle sue sorelle in un viaggio culturale: le piacerebbe andare in oltre all’arena di Verona per vedere l’Aida.

Questo confessa sul settimanale dedicato alla trasmissione disponibile ogni venerdì in edicola, ma sembra che la dama non si sia fatta sfuggire l’occasione di mandare, anche in questo piccolo stralcio di giornale, una frecciatina a una sua nuova nemica: la dama Gabriella.

Gemma Galgani velenosissima con Gabriella: ecco cosa ha dichiarato sulla sua rivale

L’ostilità tra le due dame è nata quando Gabriella è andata a fine di una puntata ad abbracciare Elio dopo che quest’ultimo aveva pesantemente attaccato Gemma. La Gargani allora si avvicina alla dama dicendo che avrebbe a lungo pensato al suo percorso prima di esprimersi. Arrivato in puntata l’accusa effettivamente di aver fatto ciò che Carla aveva dichiarato qualche puntata prima: essere uscita con tutto il partner per poi chiudere le sue storie in maniera molto diplomatica, senza raccontare i dettagli delle sue conoscenze e delle sue chiusure.

Stranamente, per la prima volta anche Tina Cipollari dà ragione alla dama torinese. Ecco perché quando le chiedono a chi regalerebbe un bel viaggio sul settimanale della trasmissione, Gemma dichiara che lo regalerebbe proprio a Gabriella in quanto la manderebbe senza ombra di dubbio a fare una bella vacanza da eremita per ritrovare se stessa. Una velenosissima frecciatina quella della Galgani che aggiunge: “Per ritrovare se stessa, la coerenza e la lealtà, parole di cui ultimamente ha un po’ perso il significato. Sceglierei per lei un monastero benedettino in Sardegna, dove gli ospiti sono invitati a partecipare attivamente alla vita spirituale ogni giorno. Chissà che da questa esperienza possa tornare una persona nuova”.

LEGGI ANCHE >>>Gemma Galgani ricorda la terribile Alba, la dama che voleva conquistare Giorgio a tutti i costi: “Per una volta mi prese le mie difese”