Figlio vip si laurea a soli 21 anni: "Siamo sempre più uguali, mia madre e io"

Il figlio di Carla Bruni ha raggiunto un traguardo importante, la laurea in Scienze Politiche alla Columbia University di New York, e la famosa mamma non può che definirsi orgogliosa con un post su Instagram. Ma non finisce qui, il giovane sta muovendo anche i primi passi nel mondo della moda e ha già sfilato per Versace durante la Fashion week milanese. Scopri di più sulla famiglia allargata di Claudia Bruni e sulla carriera del suo figlio primogenito.

Laurea di successo per il figlio vip di Carla Bruni! La star è molto orgogliosa del suo primogenito, che ha appena raggiunto un traguardo importante nella sua vita. La notizia è stata condivisa con tutti i fan della cantante attraverso un post su Instagram, dove ha pubblicato alcune foto scattate durante la cerimonia di laurea del figlio.

Il giovane, appena ventunenne, ha completato gli studi in Scienze Politiche presso la Columbia University di New York, raggiungendo così un obiettivo molto importante per il suo futuro. La mamma, ovviamente, non ha voluto perdere l'occasione di essere presente durante la cerimonia di consegna del diploma e ha volato immediatamente negli Stati Uniti per essere al fianco del figlio in questo momento speciale.

Ma la laurea non è l'unico traguardo raggiunto dal giovane. Infatti, Aurélien Enthoven, figlio di Carla Bruni e del filosofo Raphaël Enthoven, ha anche fatto il suo debutto nel mondo della moda, sfilando alla Fashion Week milanese per la collezione Primavera/Estate 2023 di Versace. Una grande soddisfazione per la mamma, che ha condiviso le immagini della sfilata sui suoi social network.

Celebrando la famiglia allargata

Carla Bruni è una mamma orgogliosa dei suoi figli, di cui parla spesso con grande affetto sui social network. Nel post dedicato alla laurea del figlio maggiore, la cantante ha pubblicato anche alcune foto che ritraggono la sua famiglia allargata, composta dal figlio, dalla figlia avuta dal marito Nicolas Sarkozy e dal suo ex compagno Raphaël Enthoven. Una bella immagine di famiglia che dimostra come la modella e cantante sia molto legata ai suoi cari e alla sua famiglia, che ha sempre supportato nei momenti di difficoltà e di successo.

"La felicità più grande non consiste nell'essere felici, ma nell'esserlo insieme" affermava il filosofo austriaco Arthur Schopenhauer. Questo è sicuramente il caso della famiglia Bruni-Sarkozy, che ha festeggiato insieme la laurea del primogenito Aurélien. La foto postata su Instagram non è solo un momento di orgoglio materno, ma rappresenta un momento di unione e condivisione tra ex partner, nuovi coniugi e fratellina. La famiglia allargata è spesso vista come un'eccezione alla norma, ma in realtà rappresenta un possibile modello di convivenza pacifica e rispettosa. La felicità di un figlio diventa un'occasione per dimostrare che l'amore e l'armonia sono possibili anche tra persone che hanno deciso di percorrere strade diverse.

È certamente un momento di grande gioia e soddisfazione per Carla Bruni e la sua famiglia, che hanno visto il figlio maggiore conseguire la laurea. Congratulazioni ad Aurélien per aver raggiunto questo importante traguardo accademico e per i suoi primi passi nel mondo della moda. Auguriamo loro tutto il meglio per il futuro. Siamo curiosi di sapere cosa ne pensi il lettore di questo ambiente di famiglia che condivide gioie e traguardi insieme. Qual è il tuo pensiero al riguardo?