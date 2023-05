Edoardo Donnamaria sbugiarda Antonella Fiordelisi: "Non dovete crederle!", l'appello ai Donnalisi

Edoardo Donnamaria smentisce la sua fidanzata in diretta: ecco su cosa mente Antonella Fiordelisi, non è tutto oro ciò che luccica

Il volto noto del programma condotto da Barbara Palombelli, Forum, Edoardo Donnamaria, esattamente come il collega Paolo Ciavarro ha avuto l’opportunità di entrare nella casa più spiata d’Italia. Sin dal primo giorno nota subito una concorrente: la modella e schermista Antonella Fiordelisi. Dopo aver fatto diversi messaggi ad alcune concorrenti, capisce di essere attratto particolarmente dalla salernitana e decide di concentrarsi solamente sul conquistarla. Edoardo ci riesce, ma non con poche difficoltà in quanto Antonello inizialmente cerco di farlo ingelosire utilizzando l’ex di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese.

Il loro percorso all’interno della casa del Grande Fratello Vip è stato caratterizzato da continui scontri, soprattutto da quando entrata nella casa anche la sua ex: Micol Incorvaia. Quest’ultima è la sorella di Clizia, attuale compagna e madre del primo figlio di Paolo Ciavarro. Persino nel suo video di presentazione Edoardo aveva dichiarato esattamente come il collega, aveva un debole per le Incorvaia, riferendosi proprio la sua relazione con la minore. Antonella si scaglia duramente con quest’ultima durante tutta la sua permanenza mentre Edoardo si avvicina sempre di più al gruppo degli spartani.

Edoardo Donnamaria sbugiarda la sua fidanzata Antonella Fiordelisi: invito e fanno a non credere a ciò che dice la ragazza

A differenza di altri concorrenti, Edoardo Donnamaria non è estremamente social e, quelle poche volte che si mostra, è sempre in compagnia della fidanzata Antonella Fiordelisi. Questa volta però ha deciso di aprire un box di domande rivolto solamente agli haters: molto probabilmente l’ex concorrente voleva mettersi alla prova e sentire il giudizio di chi proprio non lo sopporta. Ovviamente non possono mancare le domande più cattive visto che, con questo box, gli ‘odiatori’ sono stati invitati a nozze. Eppure ci sta qualche domanda che suscita la curiosità dei fanno più accaniti della coppia, ovvero i Donnalisi.

In questa box un utente chiede se litiga spesso con Antonella visto che, nella casa era un continuo battibeccare, mentre da quando sono usciti ancora non sembrano aver affrontato una di queste crisi. Almeno questo è ciò che vuol far credere Antonella visto che, Edoardo dichiara che spesso si trovano ancora discutere. Il segreto della loro pace che vediamo tutti quanti sui social sta nel fatto che, secondo quanto dichiara, queste discussioni si risolvono in men che non si dica visto che Antonella non riesce a restare seria.

LEGGI ANCHE >>>Edoardo Tavassi rompe il silenzio: la verità sul suo rapporto con Edoardo Donnamaria