Che fine hanno fatto Manuela Carriero e Luciano Punzo: spariti completamente dopo il Gf Vip

Che fine hanno fatto Manuela Carriero e Luciano Punzo? Dopo il grande fratello non si sono fatti più vivi

Manuela Carriero partecipa a temptation Island, programma che sta per finalmente tornare in TV, precisamente il 26 giugno andrà in onda con la prima puntata, in compagnia del suo fidanzato Stefano Sirena. I due stanno da tantissimi anni insieme, ma sembra che il loro rapporto non sia destinato a continuare in quanto, non appena entra nel villaggio, Stefano inizia a fare conoscenza con tutte le tentatrici mandando su tutte le furie Manuela. Di tutta risposta anche lei si avvicina sempre di più al tentatore Luciano Punzo che credo di aver trovato la donna perfetta: se non fosse che è impegnata.

Alcune affermazioni forti di Stefano come il fatto che anche nell’intimità Manuela non fosse soddisfacente, portano la ragazza ad avvicinarsi sempre di più a Luciano. Tra i due scoppia il bacio e quando il suo fidanzato chiede il falò di confronto ormai tutti i telespettatori sapevano già come sarebbe andata a finire. Dopo un mese vengono richiamati da Filippo Biscaglia e tutti e due si presentano in compagnia dei loro nuovi compagni.

Che fine hanno fatto Manuela Carrera io e Luciano Punzo?

Dopo il programma Manuela decide di trasferirsi a Napoli per iniziare la convivenza con Luciano Punzo che, deve restare in Campania per non allontanarsi dalla bambina nata dalla sua precedente relazione. I tre condividono tantissimi contenuti sui social e sembrano veramente una bellissima famiglia e la coppia destinata a durare anche se, anche loro, hanno affrontato un periodo di crisi che si è risolto nel migliore dei modi. Il caso ha voluto che poco prima che lui entrasse nel programma condotto da Alfonso Signorini, i due annunciassero la separazione. Ecco allora che tutti pensano che sia un modo per fare pace in televisione e attirare nuovo pubblico sui loro account social.

Nella casa Luciano piange ricordando spesso la sua ex fidanzata e anche se sono in pochi a crederlo, sembra intenzionato una volta uscito dalla casa a riconquistarla. Da tempo però ormai due non pubblicano più contenuti insieme e Amedeo Venza, l’esperto di Gossip riceve una domanda che riguarda proprio la coppia e rompe il silenzio così.

I due hanno messo definitivamente un punto alla loro relazione? Una cosa è certa, se così fosse a questo punto le preoccupazioni e il dolore che ha vissuto Luciano nella casa non sono da ritenersi dei semplici teatrini messi in scena per attirare l’attenzione. Eppure c’è chi, qualche giorno fa, li ha visti insieme nelle storie. Se tra i due la relazione procede a gonfie vele, perché non renderlo noto, facendo preoccupare i fan?

