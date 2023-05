GFVip 7, Nikita Pelizon sotto accusa per le sue giacche 'OMG': "Non si può più scherzare?"

Alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 7 continuano a essere al centro del gossip, e tra questi spicca Nikita Pelizon, che ha recentemente rilasciato una frecciatina ironica sulle giacche "OMG" di Oriana, Micol e Giaele in una diretta Instagram. La battuta non è piaciuta alle tre ex coinquiline, che hanno iniziato a replicare sui social. Ma la modella brasiliana si è difesa, sostenendo che si trattava solo di una battuta presa fuori contesto. Scopriamo tutti i dettagli dell'escalation sui social tra le ex gieffine.

La vicenda delle giacche "OMG": dissapori tra le ex coinquiline del GF Vip 7

Siamo ormai passati da più di un mese dalla fine del Grande Fratello Vip 7, ma ci sono ancora concorrenti che fanno parlare di sé per le loro vicende extra-reality. Nikita Pelizon, ad esempio, ha rilasciato una diretta su Instagram in cui ha espresso un giudizio pungente sulla collezione di giacche firmate dalle "OMG" (Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà). In risposta alla replica di Micol, Nikita è tornata a spiegare che si trattava solo di un'ironia.

Al di là della battuta, sembra che ci siano ancora dei dissapori tra Nikita e le sue ex coinquiline. Micol, Giaele e Oriana hanno tutte replicato alla presunta frecciatina della modella brasiliana. Micol ha pubblicato una stories in cui mostrava un messaggio di complimenti ricevuto da Nikita, Giaele ha risposto senza giri di parole che c'è chi parla e chi fa i fatti, mentre Oriana ha utilizzato il suo motto "un beso cariño".

La situazione è stata accesa anche su Twitter, dove Nikita ha pubblicato una foto che mostrava tutti gli insulti ricevuti in questi mesi, probabilmente per dimostrare che non aveva alcuna intenzione di offendere le sue ex coinquiline. In un secondo tweet, inoltre, la modella brasiliana ha ribadito che si trattava solo di una battuta, presa fuori contesto dagli innumerevoli commenti che aveva letto in questi giorni.

Nonostante questo tentativo di chiarimento, sembra che tra Oriana, Micol, Giaele e Nikita ci siano ancora dei dissapori legati all'esperienza all'interno della casa del Grande Fratello Vip 7. Sarà interessante vedere come si evolverà la situazione nei prossimi giorni.

"Il gossip è una credenza collettiva nel maleficio". Questa citazione di Georges Bataille ci ricorda come spesso ci si dedica a parlare male degli altri, a creare "pettegolezzi" senza alcun fondamento. Nel caso in questione, sembra che alcune concorrenti del Grande Fratello Vip abbiano suscitato l'attenzione di tutti con una serie di battibecchi basati su frasi ambigue. Ma dove sta il limite tra scherzo e frecciatina? Siamo diventati talmente sensibili al punto da non tollerare alcuna forma di ironia? Forse è il momento di tornare a guardare le cose con occhi più umani e indulgenti, cercando di capire il punto di vista degli altri senza giudicare con troppa facilità.

In conclusione, è sempre importante ricordare che le parole possono essere fraintese e interpretate in modi diversi da persone diverse. Siamo sicuri che la modella Nikita Pelizon abbia voluto solo scherzare sulla collezione di giacche delle ex coinquiline del Grande Fratello Vip. Tuttavia, è comprensibile che le parole possano ferire e creare dissapori tra amici e conoscenti. Quale è la vostra opinione sull'argomento? Pensate che sia giusto ironizzare sui lavori altrui o bisogna sempre evitare qualsiasi commento che possa essere interpretato come offensivo?