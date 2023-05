Campania in ginocchio per il maltempo: "Temporali, vento forte e grandinate non danno tregua"

Attenzione allerta meteo: la Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di livello Giallo valido su tutto il territorio regionale per sabato 20 maggio 2023. Le previsioni parlano di precipitazioni locali, venti forti e mare agitato. Scopri i dettagli della situazione e le raccomandazioni delle autorità competenti.

Di cosa parliamo in questo articolo... Allerta Meteo di livello giallo in Campania il 20 Maggio 2023

Possibilità di precipitazioni e venti forti in alcune aree

Potenziali danni alle coperture e alle strutture provvisorie a causa dei fenomeni temporaleschi

Possibili allagamenti e trasporto di materiale

Raccomandazioni per i Sindaci e autorità di protezione civile

Fase di instabilità che potrebbe protrarsi ad inizio settimana

L'allerta meteo della Regione Campania: cosa aspettarsi nel weekend

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo di livello Giallo valido su tutto il territorio regionale dalle 06:00 di sabato 20 maggio 2023 alle 21:00 di sabato 20 maggio 2023. Questo annuncio conferma le previsioni meteo di questi giorni, che indicavano un peggioramento delle condizioni atmosferiche in tutta la regione.

Secondo l'allerta meteo, in tutte le zone si prevedono precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, soprattutto nella parte centrale della giornata, puntualmente di moderata intensità. Nelle zone 1, 3, 5, 6, 8 sono attesi anche venti forti dai quadranti orientali, in graduale attenuazione dal pomeriggio e mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte, in attenuazione dal tardo pomeriggio.

L'allerta meteo mette in guardia da fenomeni temporaleschi caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con possibili danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi. Sono possibili anche ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, allagamenti, scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento, caduta di massi in più punti del territorio ed occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili.

Cosa fare in caso di allerta meteo

Si raccomanda ai Sindaci e alle autorità di protezione civile sui rispettivi territori di mantenere attivi i Centri Operativi Comunali anche in assenza di precipitazioni e di attuare tutte le misure previste dai rispettivi piani comunali di protezione civile per prevenire, mitigare e contrastare il rischio idrogeologico. È importante anche assicurare la corretta ricezione dei messaggi da parte della sala Operativa Regionale.

La fase di instabilità del weekend potrebbe protrarsi anche ad inizio settimana secondo quanto riportato dai meteorologi, con ancora piogge e rischio nubifragi. Pertanto, è importante seguire le indicazioni della Protezione Civile e delle autorità competenti per prevenire eventuali danni a persone e beni.

Il maltempo non rispetta calendari e previsioni, e ciò che conta in questi momenti è la prevenzione. L'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania è un invito a tutti gli amministratori locali e ai cittadini stessi ad agire con prudenza e attenzione, per evitare danni e pericoli. L'incertezza previsionale e la rapidità di evoluzione dei fenomeni temporaleschi rendono ancora più importante la messa in atto di tutte le misure di protezione civile previste dai rispettivi piani comunali. Solo così potremo di fronte alla furia della natura.

Allerta meteo Campania: piogge e venti forti in arrivo su tutto il territorio regionale il 20 maggio 2023

In un contesto come quello descritto dall'avviso di allerta meteo, è importante prendere tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza dei propri beni e, soprattutto, della propria incolumità. Invitiamo tutti i nostri lettori a seguire le indicazioni fornite dalle autorità competenti, rispettare le norme di sicurezza e adottare comportamenti responsabili. Chiudiamo questo articolo chiedendo ai nostri lettori: quale consiglio vorreste dare a chi vive in zone a rischio per il maltempo?