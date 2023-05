Che tempo fa oggi in Campania? Attenzione a Caserta

Rieccoci ancora! Amici "eccellenti" meridionali, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni di oggi! Curiosi di scoprire qual è il tempo oggi a Caserta e non solo? Inziamo subito!

Napoli ed area Vesuviana

Buongiorno e benvenuti alle previsioni meteo per la città di Napoli. Oggi ci aspettiamo forti piogge con una precipitazione di tipo heavy intensity rain. L'umidità relativa si attesterà all'88% mentre la temperatura media sarà di circa 14.94°C, con un minimo di 14.23°C e un massimo di 17.45°C. Vi consigliamo di prestare molta attenzione alla velocità del vento, che potrebbe raggiungere i 7.13km/h e alla percentuale di nuvolosità, che raggiungerà il 100%. Per godere al meglio della vostra giornata a Napoli, vi suggeriamo di evitare le uscite in luoghi aperti e preferire invece visite a musei o attività al coperto. Fate sempre attenzione alle possibili situazioni meteo avverse per proteggere la vostra sicurezza e il vostro benessere. Grazie per averci scelto e buona giornata a tutti!

Avellino ed Irpinia

Le previsioni del meteo per la città di Avellino indicano un clima di pioggia intensa, con un'umidità al 96% e una temperatura media di 13 gradi Celsius. La temperatura massima rilevata sarà di 13,5 gradi Celsius, mentre quella minima raggiungerà i 11,87 gradi Celsius. La velocità del vento raggiungerà i 4,07 chilometri all'ora e la percentuale di nuvolosità sarà al 100%.

Data questa situazione meteorologica avremo quindi con ogni probabilità una giornata impegnativa dal punto di vista meteo. Sarà necessario attrezzarsi in modo adeguato per l'imminente pioggia intensa, indossando abiti impermeabili e scarpe antiscivolo. Inoltre ci suggeriamo di evitare gli spostamenti non indispensabili e prestare attenzione ad eventuali segnali stradali che indichino la presenza di zone allagate.

Per affrontare questa giornata in tutta tranquillità vi consigliamo inoltre di programmare attività interne come visite a musei o gallerie d'arte. Sarà comunque possibile fare una passeggiata al Copit Museum o alla Basilica cattedrale, assunte proseguire per il suggestivo centro storico della città.

Caserta e zona Matese

Buongiorno e benvenuti alle previsioni del meteo di oggi per la città di Caserta. Attualmente siamo in presenza di pioggia intensa con un'umidità al 91%. La temperatura media è attualmente di 14.24 gradi, con una minima di 13.33 gradi e una massima di 16.75 gradi. La velocità del vento è attualmente di 5.41 km/h e la percentuale di nuvolosità è al 100%.

Per quanto riguarda le previsioni per il resto della giornata, ci aspettiamo pioggia intensa fino a sera con picchi di umidità fino al 95%. La temperatura rimarrà stabile per tutto il giorno tra i 13 e i 17 gradi, mentre la velocità del vento raggiungerà i 10 km/h.

Raccomandiamo ai nostri utenti di pianificare le proprie attività tenendo conto delle condizioni meteo attuali. Consigliamo in particolare di utilizzare protezioni impermeabili per evitare di bagnarsi durante la pioggia. Inoltre, è importante guidare con prudenza e moderare la velocità per garantire la massima sicurezza sulle strade bagnate.

Questa era la nostra previsione del meteo di oggi per Caserta. Vi invitiamo a consultare regolarmente il nostro sito per ulteriori aggiornamenti. Grazie per averci scelto come fonte affidabile per tutte le vostre esigenze in materia di meteo.

Salerno

Oggi a Salerno ci aspettano precipitazioni, con una pioggia moderata che si alternerà a momenti di maggiore intensità durante tutta la giornata. L'umidità sarà molto alta, attorno al 95%, e le temperature oscilleranno tra i 10,93°C e i 15,33°C, con una media giornaliera di 13,52°C. Ventilazione debole, con velocità del vento di circa 4,26km/h e percentuale di nuvolosità al 100%.

In questo scenario metereologico consigliamo di evitare eventuali spostamenti non strettamente necessari e magari cogliere l'occasione per dedicarsi ad attività indoor, come la lettura o il riordino della propria casa. Il tempo non è ideale per una passeggiata o per visitare i luoghi esterni della città. Ricordiamo inoltre l'importanza di prestare attenzione alle strade che potrebbero essere visibilmente scivolose a causa della forte pioggia.

Benevento e Sannio

Oggi la città di Benevento sarà interessata dalla pioggia intensa con una percentuale del 100% di copertura nuvolosa. L'umidità sarà molto elevata e registreremo un valore pari al 93%. La temperatura media si aggirerà sui 13.05°C, mentre la minima arriverà a 12.04°C e la massima a 13.59°C. Il vento soffierà a una velocità di circa 4.82km/h.

In queste condizioni meteorologiche, è consigliabile evitare di fare attività all'aperto, in particolare svolgere sport o camminare su strade bagnate e scivolose potrebbe essere pericoloso. Se dovesse assolutamente essere necessario uscire di casa, è fondamentale indossare abbigliamento impermeabile ed attrezzarsi con un ombrello.

Raccomandiamo di trascorrere il tempo libero all'interno delle proprie case, magari gustandosi un buon libro insieme ad una tazza di the caldo o guardando un film sotto le coperte.

Ci teniamo sempre a ricordare che il rispetto degli avvisi meteo è importantissimo per prevenire eventuali situazioni pericolose o spiacevoli.

Paestum e Cilento

Per la città di Paestum, la previsione del meteo di oggi è Rain con moderate rain. L'humidità è al 96% e la temperatura media è di 15.59 gradi Celsius, con una minima di 14.75 gradi Celsius e una massima di 17.63 gradi Celsius. La velocità del vento è di 7.33 km/h e la percentuale di nuvolosità è al 100%.

In base a queste previsioni, si consiglia di evitare di fare lunghe passeggiate all'aperto o attività all'aria aperta. Si suggerisce invece di trascorrere il tempo in luoghi coperti come musei o gallerie d'arte o di godersi una tazza calda di tè o caffè in un ambiente confortevole e accogliente al chiuso. Inoltre, si consiglia anche di prestare attenzione quando si guida sulla strada bagnata e scivolosa a causa della pioggia.