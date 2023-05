Il paradiso segreto di Benedetta Rossi: la food blogger vive in un casolare da sogno immerso nel verde!

Se sei un amante della cucina e delle buone ricette, sicuramente avrai sentito parlare di Benedetta Rossi, la famosa food blogger dalle Marche. Ma chi è davvero Benedetta e come è arrivata ad essere così popolare nel mondo culinario? In questo articolo scoprirai la sua storia, dal piccolo agriturismo di famiglia alla pubblicazione di libri di ricette, fino alla sua bella casa nelle colline marchigiane. Continua a leggere per conoscere tutti i dettagli sulla vita della famosa food blogger.

Benedetta Rossi è un volto noto nel mondo della cucina e della gastronomia. È una blogger e scrittrice di cucina originaria di Porto San Giorgio, in provincia di Ascoli Piceno, ed è appassionata di cucina fin da quando era piccola. Nel 1995, Benedetta e la sua famiglia hanno anche aperto un agriturismo nella zona dove abitano.

La carriera della Rossi decolla nel 2009 quando inizia a pubblicare alcuni video in un canale YouTube dal nome AgriturCasaVecchia. Nei suoi video, Benedetta rivelava una serie di ricette semplici e utili per i clienti che ne facevano richiesta, ma ad un certo punto uno dei suoi video ha superato le 100 mila visualizzazioni. Così, due anni dopo la Rossi apre un altro canale su YouTube dal titolo “Fatto in casa da Benedetta” dove carica la preparazione delle sue ricette. E neanche a dirlo è un successone.

Nel 2015 viene contattata dalla Banzai Media Holding per pubblicare delle opere culinarie a suo nome, e così pubblica il suo primo libro di ricette Fatto in casa da Benedetta per Mondadori Electa che diventa una delle pubblicazioni più vendute dell’anno con 100 mila copie. Diventa un Oscar Mondadori. L’anno dopo ne pubblica un altro e viene anche inserita nella classifica della Blogmetere come miglior influencer.

Benedetta Rossi è molto attiva sui social, condivide spesso foto di lei e suo marito e il cane e si intravede spesso la sua bellissima casa nelle Marche, a Altidona in provincia di Fermo, circondata da una distesa verde enorme. Il casolare è antico e da poco lo hanno ristrutturato per adibirlo ad agriturismo per ospitare qualche cliente. È un ambiente rustico, semplice ma molto accogliente e se poi cucina Benedetta è un vero sogno.

La food blogger Benedetta Rossi è sposata con Marco Gentili dal 2009, lui è il fondatore della società Maui Media srl, che si occupa degli aspetti pubblicitari e promozionali della moglie. Inoltre, la coppia ha chiuso l’agriturismo La Vergara, nel marchigiano, che avevano aperto insieme nel 2003.

La personalità semplice e familiare di Benedetta Rossi ha conquistato il pubblico, grazie al suo modo semplice ma efficace di comunicare e il suo essere così disponibile e precisa. La sua casa sicuramente rispecchia la sua personalità, ed è possibile vedere molte foto di famiglia che mostrano il suo amore per la cucina e la natura. Inoltre, Benedetta coltiva molti ortaggi, mostrando così la sua passione per la coltivazione biologica e sostenibile.

"Benedetta Rossi, la regina della cucina casalinga" è ormai un'icona per gli appassionati di cucina e non solo. La sua scalata al successo è stata lunga ma costante, basata sulla passione e la dedizione per l'arte della cucina, oltre che sulla sua capacità di comunicare in modo semplice ed efficace. La sua casa in campagna, circondata dal verde e con un'atmosfera rustica e accogliente, riflette perfettamente la sua personalità familiare e simpatica. Grazie alla sua attenzione per i dettagli e alla precisione nelle sue creazioni culinarie, ha conquistato una vasta platea di follower e appassionati della cucina fatta in casa. Una vera regina della cucina casalinga, che merita tutto il successo ottenuto e l'affetto del pubblico.

Benedetta Rossi è un bell'esempio di come la passione e l'impegno possano portare al successo. La sua capacità di condividere le sue conoscenze culinarie ha portato alla creazione di una comunità di appassionati di cucina e al successo del suo lavoro. Siamo grati per il suo contributo alla cultura gastronomica e le auguriamo il meglio per il futuro. Ma ora, vogliamo conoscere il tuo parere: hai mai provato una delle ricette di Benedetta Rossi? Se sì, quale ti è piaciuta di più?