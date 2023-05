Chiara Ferragni lancia una nuova tendenza per l'estate: la manicure da replicare in questa stagione

Chiara Ferragni lancia una nuova tendenza prima dell’estate: ecco la manicure che non ti puoi perdere durante questi mesi estivi

Tutti sanno che Chiara Ferragni una vera esperta di tendenze e, ogni volta che possa qualche nuova moda sui social, tantissime sono le persone che cercano di replicarle. Pensare che quando era giovanissimo aveva notato che online le ragazze americane pubblicavano i loro look sui loro blog personali. Chiara, la semplice ragazza di Cremona passionata del mondo fashion inizia a fare lo stesso. Nel suo documentario il padre dell’imprenditrice digitale ricorda che durante un viaggio negli Stati Uniti, durante tutto il tragitto in macchina Chiara si è scattata talmente tante di quelle foto che una volta arrivati a destinazione la memoria della loro macchina digitale era completamente esaurita.

Pensare che ad oggi scattare le fotografie, condividere le sue idee e il suo lavoro principale. Oltre a mantenere attivo il sito argento Blond Salad, che l’ha resa famosa e che ha fatto sì che tantissime cose di moda la invitassero alle prime passerelle, ha aperto un proprio brand in cui crea non solo vestiti ed accessori, ma anche calzature, borse, occhiali da sole, make-up e chi più ne ha più ne metta.

Chiara Ferragni ovviamente, lavorando nel mondo della comunicazione e dell’esposizione mediatica, ha sempre un look ben curato. La modella ed influencer quando è stata scelta come conduttrice del festival di Sanremo, ha debuttato durante la serata di apertura con un nuovo taglio di capelli che, in men che non si dica tantissime persone hanno replicato. Anche i suoi outfit vengono spesso riproposti dai suoi follower. C’è chi cerca di comprare proprio lo stesso brand che indossa la Ferragni e chi invece cerca di revisionarlo in una veste molto più economica. Questa volta però non si tratta di spese eccessive in quanto, la nuova tendenza che ha lanciato riguarda le unghie. Se anche tu ami essere al passo con l’imprenditrice digitale, non puoi non chiedere la prossima volta che devi fare il ritocco dall’estetista questo effetto che ha deciso di proporre se i suoi social.

Si tratta di un effetto degradé, ovvero una sfumatura che va dal rosa al fucsia su ogni unghia. Un’idea originalissima per chi non ama la stesura monocromatica o le tantissime applicazioni di disegni diversi.

