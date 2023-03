Che Dio ci aiuti anticipazioni: il grave errore di Azzurra sarà imperdonabile

Stasera 16 marzo andranno in onda gli ultimi episodi della settima stagione di Che Dio ci aiuti: Azzurra sarà la protagonista assoluta

È giunta al termine un'altra stagione dell'amatissimo prodotto Rai. Che Dio ci aiuti è riuscito in tutti questi anni ha rappresentare una costante sul palinsesto nazionale in quanto tantissimi telespettatori si sono legati ai personaggi del convento e soprattutto alle vicende che si sono sviluppati in tutte queste stagioni. Non possiamo non dare un merito anche ad Elena Sofia Ricci che veste i panni di Suor Angela e ovviamente all'ex Miss Italia Francesca Chillemi che invece veste i panni di Azzurra. Abbiamo conosciuto questo personaggio nella prima stagione proprio come un'appassionata di moda, superficiale e viziata: adesso il personaggio della Chiellemi è una novizia. Pronta ad entrare nel convento, Azzurra sarà la protagonista indiscussa degli ultimi due appuntamenti della settima stagione.

Il personaggio di Francesca Chillemi, Azzurra prenderà delle decisioni sbagliate negli ultimi due episodi della serie: ecco alcune anticipazioni

Non c'è mai stata trasmissione che, durante la messa in onda della serie Che Dio ci aiuti, sia riuscita a tenere testa. Tutti gli episodi della settima stagione (e non solo) hanno registrato oltre il 22% di share, tenendo incollati allo schermo tantissimi telespettatori. Come sempre andranno in onda due episodi. Il primo si intitola "Dire fare impicciare", ci suggerisce già che qualcuno si è intromesso e ha scoperto qualcosa che non gli riguarda. Si tratta proprio di Azzurra che ha scoperto alcuni dettagli del passato di Sara. Decide di confessarsi con Suor Teresa su come comportarsi e, nonostante la sua superiora le dica di non rivelare la verità, Azzurra si ribella. Il vescovo sarà informato da Suor Teresa della sua insubordinazione. Sara, dopo la rivelazione di Azzurra, vivrà un ricordo traumatico del suo passato. Come se non bastasse la ragazza scoprirà che Marco, il ragazzo con cui ha iniziato a frequentarsi, non è lì per caso.

Il secondo episodio si intitola "La ricerca della felicità". Sara verrà a conoscenza di una notizia che riguarda il piccolo Elia. Suor Teresa, costretta dal comportamento ribelle di Azzurra, decide di chiamare i Servizi Sociali. Azzurra disperata e arrabbiatissima con la sua superiora, si rivolge allora all'unica donna che può consolarla: Suor Angela. Elena Sofia Ricci ed il suo personaggio, come sempre, riuscirà a sanare le ferite di Azzurra. Ludovica e Caterina nel frattempo sono state tenute all'oscuro di tutto. Convinte che Sara ed Emiliano siano destinati a stare insieme, sottovalutano Corinna, che intanto sembra aver conquistato il ragazzo.

