Heather Parisi risponde alla figlia Jacqueline: "L'ha fatto per acchiappare qualche like"

Heather Parisi risponde alle critiche che sono nate dopo la storia di sua figlia Jacqueline: "Trova altre strade al di fuori del mio nome"

L'intervista della showgirl Heather Parisi a Belve ha suscitato tantissime polemiche. Già prima della messa in onda era stato reso noto che dopo la registrazione, un Ufficiale Giudiziario ha prelevato Heather in quanto doveva assolutamente pagare il suo debito con Lucio Presta. Dopo Nemicamatissima, la Parisi si era detta profondamente delusa dai tagli e dalle scelte della produzione, iniziando a 'straparlare' (ammette anche da Francesca Fagnani che questo è un suo difetto). Arriva quindi la denuncia dall'ex manager che la Parisi perde ed è costretta ad un risarcimento che, vivendo ad Hong Kong, ha sempre evitato. Parlare con lei ed i suoi avvocati è stato impossibile secondo quanto ha raccontato Presta che ha deciso di agire così non appena la donna è ritornata in Italia.

Come se non bastasse, durante l'intervista, una sua dichiarazione ha fatto infuriare i fan del famosissimo cantante Ultimo che è da tempo felicemente fidanzato con Jaqueline, la figlia della Parisi.

Heather Parisi, l'amara risposta alla figlia Jaqueline: è un controsenso!

Francesca Fagnani chiede a Heather Parisi che cosa si prova ad essere la suocera di Ultimo. Dalla sua risposta sembra che la showgirl non abbia la ben che minima idea di chi stia parlando la conduttrice di Belve. Si scatena sui social la polemica e la prima a rispondere con una storia e Jaqueline, la figlia e diretta interessata, che non solo si dissocia da ogni cosa detta dalla madre in trasmissione, ma ammette anche che non si vedono e frequentano da oltre 10 anni.

Ovviamente non tarda ad arrivare la risposta della Parsi che, come ha già spiegato, non riesce di certo a stare in silenzio: "Tutto quello che penso, lo dico".

Heather conferma quindi di conoscere benissimo il fidanzato di sua figlia e che la sua risposta serviva per tutelare la sua privacy familiare. Scrive di perdonare la figlia per questa dichiarazione, peccato che poi le parole che seguono sono durissime. Accusa Jaqueline di essersi esposta per dei like e di trovare un modo per far parlare di sé senza utilizzare il suo nome. Parole durissime per una figlia che, a quanto dichiarato, non vede e sente da 10 anni.

