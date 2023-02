Previsioni del tempo in Campania: meglio stare attenti a Caserta e Avellino

Cari lettori di Eccellenze Meridionali, ecco l'appuntamento quotidiano con il tempo di oggi! Curiosi di scoprire qual è il tempo oggi a Caserta e Avellino e non solo? Inziamo subito!

Napoli

Oggi a Napoli c'è un clima di pioggia con piogge moderate. L'umidità è del 62%, la temperatura media è di 13,23°C, la temperatura minima è di 10,69°C e la temperatura massima è 13,73°C . La velocità del vento è moderata a 6.51 km/h e l'ammontare medio della nuvolosità è al 94%. In base a questo meteo oggi a Napoli, la giornata sarà caratterizzata da pioggia e umidità. La temperatura media è di 13,23°C con minimo di 10,69°C e massimo di 13,73°C. Il vento soffierà moderatamente a 6,51 km/h. La nuvolosità sarà anche molto alta al 94%. Perciò si potrebbero fare attività all'aperto con un abbigliamento adeguato come andare in bicicletta sul lungomare o una passeggiata sulla spiaggia con gli amici purché sotto un ombrello. Si può anche avere l'opportunità di scattare delle fotografie suggestive assaporando le atmosfere che solo la pioggia sa creare! Inoltre, god

Avellino

Il clima a Avellino è Pioggia Leggera, con un'umidità del 58%, una temperatura media di 11,57°C, minima di 7,02°C e massima di 12,36°C. La velocità del vento è di 2,57km/h e la percentuale di nuvolosità è al 89%. In base a questo meteo, oggi si può fare una passeggiata all'aperto, indossando vestiti adeguati e portando alcuni accessori come l'ombrello, è opportuno considerare che ci sarà pioggia leggera. All'interno invece l'umidità media da 58% garantisce un buon clima.

Caserta

Nella città di Caserta il clima è di pioggia moderata. Umidità del 58%. La temperatura media è 13.31°C, con una temperatura minima di 8.92°C e una massima di 14.2°C. Vento leggero, con velocitá 3.28 km/h. Nuvolosità al 99%. In base a questo meteo, puoi prevedere una giornata piovosa e uggiosa a Caserta. La temperatura media si avvicina allo zero, con la temperatura massima di circa 14°C. Il vento tesa ad essere leggero, portando un'umidità del 58% con cieli molto nuvolosi al 99%. Essendo pioggia moderata ed influenzata principalmente dall'alta umidità, oggi non è consigliato fare attività all'aperto. Si può invece dedicare la giornata a guardare serie televisive o film nella vostra casa rilassandosi e sfruttando la calma attorno. Si possono anche leggere libri o uscire per un caffè al chiuso!

Salerno

A Salerno il clima è piovoso con una leggera pioggia. L'umidità è del 63%. La temperatura media è 10,03°C, la temperatura minima è 4,47°C e la temperatura massima è 10,06°C. La velocità del vento a salerno è di 2.9 km/h e l'87% dei cieli presentano nuvole. Con il meteo di Salerno così instabile, potresti fare molte cose. Potresti iniziare con un giro turistico nella zona di Salerno per apprezzare le bellezze naturali e storiche. Oppure puoi prendere parte ad alcune attività all'aperto come camminate, mountain bike o ciclismo. Se vuoi rimanere all'interno, puoi divertirti guardando film e programmi TV oppure ascoltando musica. Inoltre, non dimenticare che l'umidità alta può farti sudare di più: quindi assicurati di bere molta acqua!

Benevento

A Benevento stasera regna un clima di pioggia leggera. L'umidità è del 59%, con una temperatura media di 12,07°C e temperature estreme di 5,79°C (minima) e 13,02°C (massima). La velocità del vento è di 2.85km/h, mentre la percentuale di nuvolosità è del 87%. In base a questo meteo, stasera a Benevento regnerà un clima di pioggia leggera con temperature medie di 12,07°C e massima di 13,02°C e minima di 5.79°C. L'umidità è del 59% ed il vento soffia a 2.85km/h con una percentuale nuvolosità del 87%. Quindi nonostante la pioggia leggera potresti uscire per fare un giro tranquillo al parco o anche per fare un po' di shopping coperto. Potresti anche prenderti un momento per fare qualcosa che ti piace come leggere o ascoltare musica. Se vuoi rimanere in casa puoi guardare un film, cucinare insieme agli amici oppure rilassarti sulla spiaggia se c'è tempo buono!

Paeestum

Il clima a Paestum è di pioggia moderata. La temperatura media è di 13.42°C, con minime di 7.97°C e massime di 13.72°C. L'umidità è al 70%, mentre la velocità del vento è pari a 3.01km/h. La percentuale di nuvolosità è pari all'81%. In base a questo meteo, oggi puoi fare attività che richiedono un po' di resistenza alla pioggia e all'umidità. Ad esempio, potresti andare a fare una passeggiata rilassante e guardarti intorno in modo da apprezzare la bellezza della natura, oppure cercare di scattare delle fotografie al paesaggio naturalistico circostante. Inoltre, se vuoi concederti qualcosa di diverso puoi anche tenerti in forma con della ginnastica outdoor nell'aria fresca.