Previsioni del tempo in Campania: meglio stare attenti a Caserta

Un gradito bentornato a tutti i lettori campani, ecco l'appuntamento quotidiano con il meteo di oggi! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -Caserta? Vediamolo insieme!

Napoli

A Napoli il clima è piovoso con leggera pioggia. L'umidità è del 80%, la temperatura media è di 13,78°C, mentre la temperatura minima e massima raggiuna rispettivamente 12,29°C e 15,1°C. La velocità del vento è 8,27 km/h ed in cielo possiamo osservare un'altissima percentuale di nuvolosità (99%). In base a questo meteo, oggi potresti fare qualcosa di interno come guardare un film, leggere un buon libro, sfogliare delle riviste oppure dedicare del tempo alla cucina. Se non sei troppo interessato ad uscire al freddo, puoi organizzarti una classica giornata casalinga!

Avellino

A Avellino il meteo è una pioggia leggera. L'umidità è del 89%, la temperatura media è di 11.38°C, con una minima di 7.91°C e una massima di 12.04°C. La velocità del vento è pari a 4,53 km/h e c'è un alto grado di nuvolosità (100%). In base a questo meteo, oggi a Avellino potresti fare attività all'interno, come guardare un film insieme ad amici e famiglia oppure leggere un buon libro accoccolati sul divano. Potresti anche decidere di preparare qualcosa di buono da mangiare ed esplorare nuove ricette da provare. Se hai voglia di osare all'esterno, puoi vestirti con abiti più caldi ed effettuare una difficoltosa ma emozionante escursione nella natura circostante!

Caserta

Oggi nel comune di Caserta abbiamo un clima piuttosto umido con pioggia leggera. La temperatura media è di 14,02°C, con un minimo di 10,1°C e un massimo di 14,06°C. La velocità del vento si aggira intorno ai 5h83 km/h ed il cielo è coperto al 98%. Oggi, con questo meteo nel comune di Caserta, potresti fare molte attività. Un'idea sarebbe quella di visitare alcuni dei numerosi luoghi storici e culturali della città. È inoltre possibile fare un po' di shopping al chiuso per evitare la pioggia leggera che stiamo avendo oggi. Se preferisci passare del tempo all'aria aperta, puoi sempre portare un impermeabile o fare jogging all'aperto; anche se dovrai fare i conti con temperature abbastanza basse (14°C) e vento moderato (5h83 km/h).

Salerno

Il tempo a Salerno è di pioggia moderata con un'umidità del 93%. La temperatura media è di 8,55 gradi Celsius, con la temperatura minima di 4.45 e massima di 8.6. La velocità del vento è di 3,73 kilometri orari mentre il cielo sarà completamente nuvoloso. In base a questo meteo, oggi è una giornata ideale per rilassarsi in casa con qualche attività all'interno. Si potrebbero leggere un libro o guardare un programma televisivo preferito finché l'umidità e il freddo non si attenuano. Si possono anche fare delle attività che richiedono poco sforzo come la cucina, andare al cinema o giocare a carte insieme agli amici. Se sei interessato ad uscire, assicurati di indossare abiti caldi e impermeabili!

Benevento

Il clima a Benevento è di pioggia leggera. L’umidità è del 82%, la temperatura media è di 12,65°C, con temperatura minima registrata pari a 7,4°C e temperature massima recorded12.84 ° C, mentre la velocità del vento 6.28km / h e percentuale di nuvolosità al 100%. In base a questo meteo, oggi potrebbero tentare attività al chiuso. Potresti dedicarti a qualche lavoretto domestico, lavorare su un progetto, fare esercizio fisico oppure guardare dei film. Se decidi di uscire sappi che la pioggerella leggera è però attesa nella giornata in corso quindi ti consigliamo di indossare qualcosa di impermeabile come un k-way e scarpe da ginnastica comode! Le condizioni ideali sono quelle perfecte per dedicarsia una bella passeggiate all'aria aperta in cui goderti il fascino del paesaggio in un clima leggermente umido.

Paeestum

Il clima attuale di Paestum è Pioggia; con un pioggia moderata e un'alta umidità del 85%. La temperatura media è 13.23, mentre la temperatura minima è 9.56°C e la massima 14.25°C. Il vento soffia a 6.32 km/h, con il cielo coperto al 100% da nuvole. In base a questo meteo potresti organizzare oggi una gita al mare piacevole e romantica con il tuo partner. Goditi le piogge leggere e l'alta umidità, mentre ammiri le bellezze della costa. Rilassati in un caffè vicino al mare ascoltando la lieve brezza marina ed apprezzando sia gli scenari naturali che quelli storici di Paestum.