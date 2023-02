Meteo Campania: oggi pioverà a Avellino e Salerno?

Appassionati lettori di Eccellenze Meridionali: benvenuti!, ecco l'appuntamento quotidiano con il meteo di oggi! Che tempo farà oggi a Avellino e Salerno e non solo? Scopriamolo!

Napoli

Per la città di Napoli, previsto un clima di pioggia leggera con temperature medie di 17.12°C, minima di 13.49°C e massima di 17.12°C. L'umidità è al 50%. La velocità media del vento sarà di 6.37 Km/h mentre la percentuale di nuvolosità assommerà 99%. In base a questo meteo, oggi a Napoli ci sarà pioggia leggera con temperature medie di 17.12°C e un'umidità del 50%. La velocità media del vento sarà di 6.37 Km/h e la percentuale di nuvolosità assommerà al 99%. Con queste condizioni climatiche potreste fare attività all'aria aperta quali passeggiate nei parchi, jogging o andare in bicicletta ma per rilassarvi è meglio stare dentro casa, guadare un film o leggere un libro.

Avellino

Oggi ad Avellino il clima è piovoso. Le precipitazioni sono leggermente intense accompagnate da un'umidità relativa del 32%. La temperatura media è di circa 17,95°C con minimo di 10,04°C e massimo di 18,13°C. La velocità del vento è di 3,3 km/h ed il cielo totalmente nuvoloso. Date le condizioni metereologiche a Avellino oggi, è possibile fare diverse cose. Mettendo in conto le eventuali piogge intense, sarebbe opportuno pianificare delle attività in interno come guardare un film, leggere un libro o giocare a dei giochi da tavolo con gli amici. In alternativa, se si vuole godersi l'aria fresca ed uscire di casa, potrebbero essere organizzate delle piacevoli passeggiate (purché si portino indumenti impermeabili e protezione per la testa) oppure andare al cinema.

Caserta

A Caserta oggi il clima è Piovoso con leggeri rovesci. Il tasso di umidità è al 35%. La temperatura media registrata per la giornata è di 19.31°C, con un minimo di 10.43°C e un massimo di 19.66°C. La velocità del vento è pari a 4.09 km/h mentre la percentuale di nuvolosità raggiunge l'98%. In base a questo meteo, oggi a Caserta le attività da fare possono limitarsi essenzialmente al riposo in casa. Il clima piovoso e l'alta percentuale di nuvolosità sconsigliano di uscire per dedicarsi ad attività ricreative all'aria aperta come andare in spiaggia o faire trekking nella natura circostante. Potrebbe essere quindi un giorno perfetto per godersi un po' di sano riposo e svago in famiglia, con movie maratone sul divano o avventurandosi nella lettura di un buon libro.

Salerno

A Salerno il clima è nuvoloso con nubi coperte. La temperatura media è di 17,28°C con una minima di 8,01°C e una massima di 17,28°C. L'umidità relativa nell'aria è del 34%. Il vento soffia leggermente a 2.97km/h ed ha una percentuale di nuvolosità del 98%. In base al meteo a Salerno, oggi si può fare una passeggiata all'aria aperta e godersi l'atmosfera tranquilla in quanto le nubi coperte impediranno di sentire il caldo eccessivo. L'umidità relativa nell'aria è piuttosto bassa, quindi la temperatura risulterà ancora piacevole. Il vento leggero renderà l'esperienza ancora più rilassante.

Benevento

A Benevento sta piovendo, con piogge moderate. L'umidità è del 38%, mentre la temperatura media è di 17.91°C. La temperatura minima registrata oggi è di 7.64°C, e la temperatura massima di 18.24°C. Il vento soffia a 4.4km/h ed il cielo risulta coperto al 100%. In base a questo meteo, oggi a Benevento potresti decidere di rilassarti all'interno, magari guardando una bella serie tv o un film, mentre fuori piove. Assicurati di avere sempre un paio di scarpe e vestiti caldi vicino alla porta in caso dovessi uscire per qualche necessità.

Paeestum

Il clima a Paestum è nuvoloso con nubi coprenti. L'umidità è del 42%. La temperatura media è di 19.61°C, con una minima di 11.2°C e una massima di 19.61°C. La velocità del vento è 3.04km/h e la percentuale di nuvolosità è del 97%. In base al meteo, oggi a Paestum il tempo è nuvoloso con nubi coprenti e un'alta umidità. La temperatura media è di 19,61°C con una minima di 11,2°C e una massima di 19,61°C. La velocità del vento è 3,04 km/h e la percentuale di nuvolosità è dell'97%. Con questo clima potresti esplorare la zona godendo del panorama che ti offre anche se non si tratta del miglior tempo per trascorrere all'aria aperta. Potresti dedicarti ad attività creative come disegnare o dipingere ispirato dalle forme scolpite nella pietra o alle sfumature cangianti del cielo. Puoi anche preparare qualcosa da mangiare us