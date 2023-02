Previsioni di oggi a Caserta e Benevento: come vestirsi per non farsi trovare impreparati

Amici del Sud: benvenuti, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni del tempo! Che tempo farà oggi a Caserta e Benevento e non solo? Scopriamolo!

Napoli

A Napoli il clima è nuvoloso con nubi sparse. L'umidità è del 40%, la temperatura media si attesta a 12.02 ℃, mentre la temperatura minima e massima sono rispettivamente 5.73℃ e 14.37℃. La velocità del vento è di 6.1 km/h e la percentuale di nuvolosità è pari al 49%. In base a questo meteo, oggi a Napoli potresti fare delle belle passeggiate o attività all'aperto. Tieni presente che puoi aspettarti temperature abbastanza miti (massima di 14.37℃) e un livello di umidità relativamente basso (40%). Inoltre, il vento non sarà troppo forte con una velocità massima di 6.1 km/h. Approfitta della giornata nuvolosa con nubi sparse!

Avellino

Nella città di Avellino il clima è nuvoloso con nubi rotte. L'umidità è del 27%, la temperatura media è 11.34°C, la temperatura minima 2.46°C e la temperatura massima 11.7°C. La velocità del vento è di 3.53 km/h e la percentuale di nuvolosità del 57%. In base al meteo della città di Avellino, oggi è il giorno ideale per esplorare la natura circostante. La velocità del vento è abbastanza leggera, rendendo piacevoli le passeggiate all'aperto. Il 57% di nuvolosità non ostacola la visione della bellezza che offre la città, e con l'umidità al 27%, il tempo non sarà troppo afoso. Da considerare la temperatura media di 11.34°C che farà sentire un po' freddo quindi meglio prepararsi con i vestiti più adatti.

Caserta

Oggi a Caserta c'è un clima coperto. Il cielo è parzialmente nuvoloso. L'umidità è al 33%. La temperatura media è di 13.01°C, con minima di 3.45°C e massima di 14.06°C. La velocità del vento si aggira intorno ai 3.16 km/h, con una percentuale di nuvolosità del 51%. Oggi a Caserta c'è un clima variabile. Il cielo è parzialmente nuvoloso e l'umidità è al 33%. La temperatura media è di 13.01°C, con minima di 3.45°C e massima di 14.06°C. La velocità del vento si aggira intorno ai 3.16 km/h, con una percentuale di nuvolosità del 51%. Considerando queste condizioni meteo, oggi puoi scegliere qualcosa che si faccia all'aperto come fare una passeggiata o andare in bicicletta, ma ricordati sempre di ripararti se il tempo dovesse cambiare repentinamente!

Salerno

Oggi a Salerno il clima è piovoso con una pioggia leggera e un'umidità di 33%. La temperatura media è di 9.68°C, con la minima di -0.74°C e la massima di 10.07°C. Il vento soffia leggermente a 3.27 km/h mentre la percentuale delle nuvole è del 48%. Oggi a Salerno il tempo è piovoso con precipitazioni leggere e un elevato tasso di umidità del 33%. La temperatura media è di 9.68°C, con minima di -0.74°C e massima di 10.07°C. Il vento soffia debolmente con velocità di 3.27 km/h mentre la copertura nuvolosa ammonta al 48%. Di conseguenza, le attività all'aperto non sono consigliate data l'alta probabilità di pioggia durante la giornata; tuttavia, ci si può divertire in casa giocando a dei giochi da tavolo o guardando un film

Benevento

Oggi a Benevento regna un clima di tipo nuvoloso. Le nubi sono spezzate con una percentuale di 51%. L'umidità relativa è di 31%, mentre la temperatura media raggiunta è 11.94°C, con minima fino a 2.44°C e massima fino a 11.94°C. La velocità del vento arriva fino a 5.13km/h. Oggi a Benevento il clima è nuvoloso, con una copertura del 51%. Il tasso di umidità relativa è basso al 31% e l'aria è fredda con una temperatura media di 11.94°C, minima di 2.44°C e massima di 11.94°C. La velocità del vento raggiunge fino a 5.13km/h. Si consigliano attività Aperte all'Aria come passeggiate nella Natura, Pic Nic o Escursioni in Centri Storici Coperti dal punto di vista meteorologico!

Paeestum

Il clima a Paestum è nuvoloso con nubi sparse. L'umidità è del 42%, la temperatura media 11,87°C con un minimo di 3.32°C e un massimo di 13.07°C. La velocità dei venti è di 4.01km/h ed è presente il 43% di nuvolosità. In base alle previsioni meteo, oggi a Paestum il tempo è nuvoloso con nubi sparse. L'umidità è alta al 42%, la temperatura si aggira intorno ai 11,87°C (minimo di 3.32°C e massimo di 13.07°C) ed i venti soffiano leggermente a 4,01 km/h, con un 43% di nuvolosità. Perciò si possono fare diverse attività all'aperto come passeggiate all'aria aperta, in modo da godere della natura circostante protetti dalle nubi; oppure può essere divertente girovagare per il paese senza prendersi troppo l'impegno di organizzare qualcosa di concreto; se proprio lo si desidera ci sono diversi musei, gallerie d'arte