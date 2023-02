Temperature a Caserta: c'è da preoccuparsi?

Cari lettori della Campania, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni di oggi! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -Caserta? Vediamolo insieme!

Napoli

Oggi a Napoli c'è un clima nuvoloso. Le nubi sono prevalentemente molto coperte. L'umidità è al 55%, con una temperatura media di 8,74°C, una temperatura minima di 5,06°C e una temperatura massima di 9,63°C. La velocità del vento è di 7,24km/h e la percentuale di nuvolosità è pari al 95%. In base a questo meteo potresti organizzare una gita al parco o un pic-nic, uscire per fare una passeggiata con abbigliamento adatto al clima nuvoloso di oggi, visitare l'arte e le architetture della città oppure sfidare amici in attività all'aperto come bocce o freccette.

Avellino

La città di Avellino oggi presenta un clima nuvoloso. Sono presenti nubi generatosi da grigio che copre il cielo. L'umidità è all'81%, con una temperatura media di 4,33 gradi, e una temperatura minima fino a 0,21 gradi ed un massimo fino a 4,66 gradi. La velocità del vento è di 4,36 km/h mentre la percentuale di nuvolosità raggiunge il 94%. In base a questo meteo, oggi a Avellino puoi fare molte attività all'aperto come passeggiate in campagna o lungo la costa. Puoi anche esplorare le antiche strutture della città da un punto privilegiato offerto dalle nuvole di pioggia che coprono il cielo. Se sei più avventuroso, puoi anche provare ad andare in bicicletta su splendidi sentieri ricchi di vegetazione. Inoltre, con quel tasso di umidità e temperature piacevolmente fresche, un picnic tra amici è l'ideale per godere al meglio la giornata.

Caserta

Oggi a Caserta c'è un clima piuttosto coperto con nubi basse, l'umidità è al 57%, la temperatura media si aggira intorno ai 8.08°C, mentre la minima è 3.07°C e la massima 8.66°C. La velocità del vento è di 5.33 km/h ed il grado di nuvolosità raggiunge quasi il 100%. Dato che il clima è piuttosto coperto con nubi basse e alte temperature, oggi potresti fare delle belle passeggiate in un parco locale dove goderti la natura circostante. Se fosse meno nuvoloso, ne approfitteresti per fare qualche gita fuori città o qualche altra attività all'aperto. Inoltre, poiché la velocità del vento è leggera e l'umidità relativa è abbastanza bassa, sarebbe possibile anche dello sport a contatto con l'aria fresca di Caserta.

Salerno

Il clima a Salerno è nuvoloso con una descrizione "nubi spezzate". L'umidità rilevata è del 77%, la temperatura media è pari a 2.87°C, con una minima di -3.17°C e una massima di 3.27°C mentre la velocità del vento si aggira intorno ai 4.13 km/h e circa il 68% del cielo risulta essere coperto da nubi.

Benevento

A Benevento il clima è generalmente nuvoloso. La percentuale di nuvolosità è del 98%. L’umidità è alta al 77% e la temperatura media registrata è di 4,99°C. La temperatura minima misurata è stata -0,17°C e quella massima 5,46°C. La velocità del vento si attesta intorno ai 4,72 km/h. In base a questo meteo, oggi puoi dedicarti ad attività all'aperto più tranquille, anche se non c'è molto sole. L'alta umidità scoraggia le passeggiate più lunghe, ma potresti approfittare del clima mite per una pedalata in bicicletta nella tua zona. É possibile anche fare un picnic all'aperto e godersi la natura intorno a te, anche se è molto nuvoloso.

Paeestum

Oggi a Paestum il clima è coperto con nubi rotte. L'umidità è al 54%. La temperatura media è di 9,04 °C, con le temperature minima di 2,31 °C e massima di 9,5 °C. La velocità del vento è di 5,45 km/h e la percentuale di nuvolosità presente nell'aria è del 75%. Con queste condizioni meteo si potrebbe fare molto: passeggiate all'aria aperta apprezzando l'ambiente circostante o prendere parte ad attività sportive come escursionismo ed equitazione. Si possono anche visitare i siti archeologici della zona in tutta sicurezza.