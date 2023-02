Che tempo fa oggi in Campania? Attenzione a Salerno

Un nuovo giorno inizia per gli amici di EM, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni del tempo in campania! Curiosi di scoprire qual è il tempo oggi a Salerno e non solo? Inziamo subito!

Napoli

A Napoli prevediamo pioggia leggera. L'umidità è del 72%, con temperatura media di 5,44 °C, massima minima compresa tra 4,91°C e 5,87 °C. Il vento soffia a una velocità di 5.7 km/h ed è completamente nuvoloso. A Napoli oggi si prevede pioggia leggera. Il tasso di umidità è del 72%, con una temperatura media di 5,44°C che varia tra 4,91°C e 5,87°C. Il vento soffierà a una velocità di 5,7 km/h ed il tempo sarà completamente nuvoloso. Perciò per oggi potresti sfruttare la bella giornata dedicandomi a qualche attività all'aperto: come andare a fare una passeggiata al parco circostante, fare delle fotografie paesaggistiche oppure fermarti in un bar all'aperto per leggere un libro e goderti il momento. Altrimenti puoi optare per qualcosa da fare indoor come vedere un film o divertirti con della

Avellino

Oggi a Avellino c'è neve, con pioggia e neve. L'umidità è alta al 89%, la temperatura media è di 2.1 gradi centigradi ,dei quali 0.49 la minima e 2.32 la massima; il vento soffia a 3,5 km/h ed è completamente nuvoloso al 100%. Con queste condizioni meteo, oggi a Avellino sarebbe meglio rimanere all'interno. Se avete voglia di un po' di movimento, potresti sempre andare a fare una passeggiata avvolti da abiti caldi e antivento per godervi la sensazione della neve che cade. Se preferite rimanere al chiuso, potete prepararvi delle gustose tisane per scaldarvi e guardare un buon film.

Caserta

A Caserta la giornata sarà di tipo nevoso con pioggia e neve. L'umidità dell'aria oggi raggiungerà l'70%. La temperatura media è di 5,34 °C, con una minima di 2,69 °C ed una massima di 5,48 °C. Il vento soffierà a 4,81 km/h. Cielo totalmente nuvoloso per l'intera giornata del 100%. In base a questo meteo, oggi a Caserta è possibile fare diverse cose all'interno o comunque protetti dal maltempo. Si consigliano attività interne come giochi in famiglia o lettura, ma anche prendere un buon tè caldo. Se si decide di uscire nonostante le condizioni meteorologiche avverse, è bene ripararsi con abbondanti indumenti adatti e con accessori come cappelli e sciarpa per proteggersi dal vento. Ci sono diversi posti da visitare che offrono paesaggi suggestivi anche nell'inverno: sarebbe quind tartattare un bel giro in bicicletta tra i vari parchi della regione oppure effettuare delle escursioni nella natura circostante.

Salerno

Il tempo a Salerno è nevoso. L'umidità è del 76%, con una temperatura media di 1.09°C. La temperatura minima è -1,28°C e la temperatura massima è 1.09°C. La velocità media del vento è di 3.94 km/h e c'è il 100% di nuvolosità Oggi a Salerno fare attività all'aperto potrebbe essere un po' difficile. Il tempo è nevoso, con una temperatura media di 1.09°C e temperature minime e massime rispettivamente di -1,28°C e 1.09°C; l'umidità è elevata al 76% mentre la velocità del vento supera solo 3.94 km/h ed c’è il 100% di copertura del cielo da nuvole.

Benevento

Il tempo oggi a Benevento è molto nevoso. La temperatura media si aggira intorno a 2.94°C mentre la temperatura minima e massima sono rispettivamente -0.04°C e 3.43°C. L'umidità è del 79% ed il vento soffia alla velocità di 4,96km/h con una copertura completamente nuvolosa nel cielo sopra la città. Data la situazione meteorologica a Benevento oggi, suggerisco di organizzare qualcosa da fare all'interno di casa. Se hai voglia di goderti alcune attività all'aperto come una passeggiata, assicurati di essere ben coperto ed equipaggiato per affrontare il freddo nevoso. Tieniti comunque in movimento e concediti degli spazi caldi ogni tanto. Potresti anche sfruttare l'occasione per rilassarti e leggere un libro che hai sulla mensola da tempo oppure preparare piatti deliziosamente invernali con ingredienti locali come le carni rosse, i formaggi stagionati e le verdure di stagione. Oppure dedicarsi agli hobby personalmente preferiti come cucire, disegn

Paeestum

A Paestum oggi è previsto un clima piovoso con debole pioggia. L'umidità dell'aria si attesta al 68%, la temperatura media trovata in zona è di 5,81°C con temperatura minima di 2,53°C e temperatura massima fino a 5,81°C. La velocità del vento sfiora i 5,27 km/h ed avremo in prevalenza copertura nuvolosa totale. In base al meteo di Paestum per oggi, sono previste deboli piogge. L'umidità sarà elevata al 68%, la temperatura si attesterà intorno ai 5,81°C con minime di 2,53°C e massime fino a 5,81°C. Inoltre vi sarà una leggera brezza con velocità di circa 5,27 km/h ed una copertura nuvolosa totale. Oggi quindi non è consigliabile uscire all'aria aperta ma ci si può dedicare ad attività indoor come leggere libri o guardare film.