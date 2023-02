Meteo Campania: oggi pioverà a Napoli e Avellino?

Un gradito bentornato a tutti i lettori campani, ecco l'appuntamento quotidiano con il tempo! Curiosi di scoprire qual è il tempo oggi a Napoli e Avellino e non solo? Inziamo subito!

Napoli

A Napoli c'è un clima nuvoloso con nubi coperte. L'umidità è del 37%, la temperatura media è di 7,59°C e le temperature minima e massima rispettivamente sono 1,82°C e 8,82°C. La velocità del vento è di 8.53km/h ed il grado di nuvolosità è dell'88%. Con un clima nuvoloso come oggi a Napoli, ci sono moltissime attività da fare. Potresti andare al cinema, fare una gita in bicicletta nei dintorni della città o semplicemente passeggiare godendo del colorato paesaggio invernale. Se hai freddo, indossa abiti pesanti e caldi ed esci comunque!

Avellino

A Avellino il clima è di nuvoloso con nuvole in prevalenza. L'umidità è al 41%, la temperatura media è di 4,7 gradi, con un minimo di -0,87 e un massimo di 5,27 gradi. La velocità del vento è 6.02 km/h mentre la percentuale della nuvolosità presente nell'aria è del 92%. In base a questo meteo, oggi gli abitanti di Avellino possono scegliere tra diverse opzioni per trascorrere la giornata. Puoi organizzare un picnic all'aperto con i tuoi amici e goderti le basse temperature ed eventualmente coprirsi con una sciarpa se necessario. Si possono anche fare delle belle passeggiate lungo i sentieri circostanti, assaporando la fresca aria di montagna portata dai venti leggeri. Inoltre si può rilassarsi a casa ascoltando musica o guardando un film, in quanto con tanta nuvolosità sarà probabilmente coperto tutto il giorno.

Caserta

Nella città di Caserta si prevede un clima coperto, con nubi dense. L'umidità dell'aria è al 35%. La temperatur media sarà di 7.23°C, mentre la minima scenderà fino a 0.43°C e la massima raggiungerà i 7.83°C. La velocità del vento soffierà a 6,25 km orari rendendo più fresca l'atmosfera con una percentuale di nuvolosità pari al 93%. In base al meteo previsto per la città di Caserta, oggi il tempo sarà generalmente nuvoloso. L'umidità dell'aria è al 35%, mentre la temperatura varierà da 0,43°C a 7,83°C. Il vento soffierà a una velocità di 6,25 km orari e con una percentuale di nuvolosità del 93%. Pertanto, questo clima potrebbe essere l'ideale per trascorrere un piacevole pomeriggio all'aperto dedicando magari alla lettura oppure praticando qualche attività sportiva all'aria aperta come jogging o camminata lenta.

Salerno

Il clima a Salerno è nuvoloso con nubi sparse. L'umidità della città è del 39%, la temperatura media è di 3,62°C, la temperatura minima -4,25°C e quella massima 3,84°C. La velocità del vento è di 5,47 km/h ed il tasso di nuvolosità raggiunge il 26%. Considerando le condizioni meteo attuali a Salerno, oggi è possibile fare vari tipi di attività all'aperto. Ad esempio puoi andare in un parco a prendere una boccata d'aria fresca, passeggiare lungo i marciapiedi e prenderti del tempo per meditare silenziosamente. Inoltre, visto che la temperatura è relativamente mite, anche un trekking leggero può rivelarsi un'interessante attività da fare oggi. Tienilo presente se hai voglia di rilassarti scoprendo qualcosa della città.

Benevento

Il clima a Benevento è caratterizzato da nuvole sparse. La percentuale di nuvolosità raggiunge l'88%. L'umidità è del 47%. La temperatura media è di 4,94°C, mentre la temperatura minima e massima sono di -1,41°C e 5,03°C rispettivamente. La velocità del vento arriva a 7,52km/h. Con questo meteo potresti goderti delle passeggiate all'aria aperta. Ti consigliamo di portare una k-way e indumenti resistenti al vento e leggermente più caldi, per mantenersi caldi. Potresti anche concedertti attività all'aperto come sport o giochi outdoor.

Paeestum

A Paestum abbiamo un clima nuvoloso con poche nubi. L' umidità è al 33%, la temperatura media è di 8,39 °C, la temperatura minima è 0,05°C e la temperatura massima arriva a 8,65 °C. Il vento soffia ad una velocità di 4,36 km/h e c'è una copertura del cielo pari al 14%. In base a questo meteo può essere una giornata perfetta per immergersi nella natura circostante. È possibile fare un'escursione all'aria aperta, andare in bicicletta o passeggiare nella zona di Paestum. Potreste anche prendere un picnic al parco e rilassarvi godendovi l'atmosfera pacifica e tranquilla garantita dal clima nuvoloso con poche nubi. L'umidità media e le temperature piuttosto basse renderanno il vostro soggiorno estremamente confortevole, anche se vi consigliamo di vestirvi adeguatamente!