Meteo Campania: oggi pioverà a Napoli?

Cari lettori della Campania, ecco l'appuntamento quotidiano con il tempo di oggi! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -Napoli? Vediamolo insieme!

Napoli

Il clima a Napoli è nuvoloso, con nubi sparse. L'umidità della zona è pari al 43%. La temperatura media della città è di 7.24 gradi mentre la temperatura minima registrata stamane era di 3.6 e la massima di 8.01 gradi. La velocità del vento attualmente presente nella zona è pari a 9.21km/h mentre il 48% del cielo è coperto da nuvole. Con questo meteo, oggi a Napoli puoi fare escursioni brevi all'aperto ma non troppo intense e adatte alla temperatura. Prova lunghe passeggiate, percorsi in bicicletta o praticare attività fisica nella natura vicino a casa tua. Sarà ideale godersi un caffè in un bar esterno oppure visitare qualche museo al chiuso che consente un'attività protetta dal vento e riscaldata dalla luce solare filtrata dalle nuvole.

Avellino

A Avellino c'è un clima di neve leggera con temperatura media di 3,55°C, minima -0,44°C e max di 3.76°C. L'umidità è al 49% ed il vento soffia a 8.3km/h con una percentuale di nuvolosità del 86%. In base a questo meteo, ci si può attendere un clima freddo ad Avellino con la possibilità di nevischio. Ci sarà una media di 3,55°C, con temperature massima e minima rispettivamente di 3.76°C e -0.44°C. L'umidità è al 49%, mentre il vento soffia a 8.3 km/h accompagnato da una percentuale elevata (86%) di nuvolosità. Considerando questi dati, oggi puoi scegliere attività all'aperto come sciare sulla neve leggera oppure restare in casa cercando attività più riparate come leggere libri, giocare a carte o guardare film per trascorrere il tempo durante questo piovoso giorno invernale.

Caserta

Il tempo a Caserta è coperto e parzialmente nuvoloso con un'umidità del 40%. La temperatura media si attesta intorno ai 6.5 °C, mentre la temperatura minima è di 2.04°C e quella massima di 7.04°C. Il vento soffia alla velocità di 5.47km/h con una percentuale di nuvolosità del 47%. In base a questo meteo, oggi a Caserta si può fare una passeggiata: il tempo è coperto e parzialmente nuvoloso con temperature medie intorno ai 6.5 °C ed un vento leggero che soffia alla velocità di 5.47 km/h e un'umidità del 40%.

Salerno

A Salerno oggi è presente un clima nuvoloso con nubi sparse. L'umidità è al 40%, la temperatura media 1,95°C, con una minima di -3,25°C e una massima di 2,21°C. La velocità del vento è di 7.56km/h e la percentuale di nuvolosità è del 49%. In base al meteo oggi a Salerno sarebbe una giornata ideale per fare delle passeggiate all'aria aperta, ma attenzione a non trattenersi troppo fuori con i bassi valori di temperatura e l'umidità presente. Se preferite restare in casa, invitate qualche amico o parente e organizzate una bella partita a carte o a scacchi.

Benevento

A Benevento prevale un clima di neve leggera con l'umidità al 54%. La temperatura media è 3.76°C, la minima -1.32°C mentre quella massima è 4.02°C, mentre la velocità del vento raggiunge 10.11km/h e la percentuale di nuvolosità è del 88%. Date le temperature relativamente basse e la presenza di neve, oggi è possibile fare attività ricreative all'aperto come passeggiate, sciare o anche costruire pupazzi di neve. Tuttavia, bisogna tenere presente l’alta percentuale di nuvolosità e portare indumenti caldi.

Paeestum

A Paestum il clima è nuvoloso con nubi sparse. L'umidità è al 36%. La temperatura media è di 6.98 gradi, la temperatura minima 0.89 gradi e la temperatura massima 7.36 gradi. Il vento soffia ad una velocità di 4,96 km/h e il cielo è parzialmente nuvoloso al 32%. In base a questo meteo, oggi puoi fare una bella escursione nell'area di Paestum. Le condizioni atmosferiche sono nuvolose con nubi sparse, quindi il cielo è ancora abbastanza luminoso e non c'è troppa umidità. La temperatura media è di 6,98 gradi centigradi, piuttosto fresca ma perfetta per un'escursione all'aria aperta. Come vento c'è una leggera brezza (4,96 Km/h), ideale per terminare la tua gita sensazione di benessere.