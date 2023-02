Previsioni del tempo in Campania: meglio stare attenti a Salerno e Avellino

Cari lettori della Campania, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni di oggi! Che tempo farà oggi a Salerno e Avellino e non solo? Scopriamolo!

Napoli

A Napoli il clima è sereno. Il cielo è limpido. L'umidità relativa attuale è del 42%. La temperatura media attuale è di 8,27°C, con una minima di 5,4°C e una massima di 9,38°C. La velocità del vento in questo momento è di 12.33km/h e la percentuale di nuvolosità è pari a 0%. Oggi a Napoli la situazione meteorologica è ideale per trascorrere del tempo all'aperto. La temperatura media è di 8,27°C con una minima di 5,4°C e una massima di 9,38°C. L'umidità relativa è del 42% ed il cielo resterà limpido per tutto il giorno. Il vento soffierà a 12.33 km/h con percentuale di nuvolosità pari a 0%.

Avellino

A Avellino il tempo è prevalentemente nuvoloso, con alcune nubi sparse. L'umidità è del 47%, la temperatura media è di 4.59°C, con un minimo di 0.85°C e un massimo di 4.78°C , mentre il vento soffia a 9,46 km/h . Il cielo presenta una percentuale di nuvolosità del 16%. In base al meteo previsto per Avellino, oggi potrebbe essere una giornata indicata per uscire all'aperto. Considerando la temperatura media di 4,59°C e la percentuale di nuvolosità del 16%, si può prevedere un clima generalmente fresco ma abbastanza asciutto. L'umidità è del 47% ed il vento soffia a circa 9,46 km/h quindi non farà troppo freddo. Dunque sarebbe opportuno godersi l'aria aperta: una passeggiata in campagna o in centro cittadino potrebbero essere le attività consigliate per trascorrere questa giornata.

Caserta

Il clima a Caserta è sereno, il cielo è sgombro. L'umidità è del 41%, la temperatura media è di 7.41°C, la temperatura minima di 2.86°C e la temperatura massima di 8.16 °C. La velocità del vento é 9.21km/h con un 3% di nuvolosità. In base al meteo di Caserta, potresti godere della bella giornata serena. Approfittane per fare una passeggiata immunententsafare la tua attività preferita all'aperto o prenditi un momento per stare all'aria aperta. La temperatura media non è troppo fredda e il vento non sarà troppo forte, quindi potrai godertelo appieno!

Salerno

A Salerno il clima è sereno con cieli limpidi. L'umidità è pari al 42%. La temperatura media è di 2.98°C, la temperatura minima è di -2.36°C e la massima di 3.28°C. La velocità del vento è 9.43 km/h e non vi sono nuvole in vista con una percentuale di 0%. Con questo meteo a Salerno, oggi sarà una giornata splendida. Potreste uscire all'aperto per passeggiate nei parchi locali, nuotare in qualche laghetto, prendere parte a varie attività di climi freschi come escursionismo nelle montagne vicine oppure andare in bicicletta attraverso le strade della città.

Benevento

A Benevento ci sono nuvole sparse. L'umidità è del 53%, la temperatura media è di 4,4°C, con una temperatura minima di 1,06°C e una temperatura massima di 4,86°C. La velocità del vento è pari a 10.98 km/h e al momento la percentuale di nuvolosità è del 40%. Con il meteo di Benevento oggi, puoi fare delle belle passeggiate all'aria aperta! Prova un sentiero fuori città per godere del paesaggio circostante e scoprire i dintorni. Potresti anche prendere una bici e unirti ad altri ciclisti in una bella gita attraverso la campagna. È anche possibile visitare dei luoghi storici nella zona, come palazzi antichi e basiliche. Se sei abbastanza intrepido, potreste organizzare un campeggio notturno in mezzo alla natura.

Paeestum

Il clima a Paestum è sereno, il cielo è limpido. L'umidità relativa dell'aria è del 36%. La temperatura media si aggira intorno all' 8,51°C, la temperatura minima registrata in queste ore è di 1,09 °C mentre la massima attesa oggi raggiungerà l' 8,61°C. La velocità del vento si aggira intorno a 6.87 km/h e la percentuale di nuvolosità non supera lo zero per cento. In base a questo meteo, oggi a Paestum si prevedono condizioni climatiche molto buone: un cielo limpido senza nubi, temperatura media intorno all' 8.51°C e ventosità assente o comunque molto bassa (velocità del vento di 6.87 km/h). Ciò significa che oggi è possibile godersi la gioia della buona stagione e passare del tempo all'aria aperta: praticare sport, fare escursioni, andare in spiaggia e godersi tutti i piaceri outdoor nell’incantevole paesaggio paestano!