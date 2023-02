Previsioni del tempo in Campania: meglio stare attenti a Avellino

Un nuovo giorno inizia per gli amici di EM, ecco l'appuntamento quotidiano con il tempo! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -Avellino? Vediamolo insieme!

Napoli

In questo momento a Napoli il clima è sereno, con un cielo terso. L'umidità è pari al 58%, e la temperatura media è di 12.77 gradi centigradi; arrivando fino a 6.55 gradi come minimo ed a 13.3 gradi come massimo. La velocità del vento inoltre si attesta su 5,46 km/h mentre non vi sono nuvole in vista (percentuale di nuvolosità dello 0%). In base a questo meteo, oggi puoi fare tante cose divertenti. Il clima sereno e il sole che splende fanno ben sperare per un'escursione in relax. Puoi anche andare al parco, rilassarti prendendo un po' di sole o semplicemente godere della bella temperatura e della brezza leggera del vento. Oltre a tutto ciò, con queste condizioni atmosferiche, puoi dedicare del tempo all'aria aperta praticando un'attività all'aperto come andare in bici o camminare in campagna.

Avellino

Oggi nella città di Avellino il tempo sarà sereno. Il cielo è libero da nubi. L'umidità è del 40%. La temperatura media è di 12,69°C. La temperatura minima registrata è stata di 2,24°C e la massima raggiunta ha toccato i 13,5°C. Vento con una velocità di 2,72 km/h ed una percentuale di nuvolosità pari a 0%.

Caserta

A Caserta c'è un bel clima chiaro, con il cielo sereno. L'umidità è al 46%. La temperatura media per questa giornata è di 13.31 gradi Celsius, la minima prevista di 3.48 gradi Celsius e la massima di 14.18 gradi Celsius. Il vento soffia a 2.71 KM/H e l'ammontare delle nubi in questo momento è nullo al 0 %. In base a questo meteo a Caserta c'è un bel clima chiaro, con il cielo sereno. L'umidità è al 46%, la temperatura media di 13.31 gradi Celsius, la minima prevista di 3.48 gradi Celsius e la massima di 14.18 gradi Celsius e il vento soffia a 2.71 KM/H con le nubi inesistenti al 0%. Queste condizioni metereologiche ideali suggestiscono una giornata all'aria aperta perfetta con attività come fare passeggiate nella natura o praticare sport all'aria aperta come un picnic, gite in campagna o nuotare nella piscina locale o in acque libere assolate.

Salerno

Il clima a Salerno è sereno. Il cielo è chiaro. L'umidità è del 44%. La temperatura media è di 11,62 gradi Celsius, con un minimo di 0,37 gradi Celsius e un massimo di 11,72 gradi Celsius. La velocità del vento è di 2,45 km/h e la percentuale di nuvole presenti in cielo è pari a 0%. Oggi a Salerno avremo un bel tempo sereno con un cielo di color azzurro chiaro. L'umidità dell'aria è del 44% e la temperatura media è di 11,62 gradi Celsius, con un minimo di 0,37 gradi Celsius ed un massimo di 11,72 gradi Celsius. La velocità del vento sarà bassa e non ci saranno nuvole in vista. Perciò oggi può essere l'ideale per fare attività all'aperto come andare a nuotare, praticare degli sport, passeggiate lungo il mare o scoprire le bellezze della natura grazie al sole splendente!

Benevento

Il clima a Benevento è limpido con un cielo sereno. L'umidità è al 52%, la temperatura media 11,67°C, la temperatura minima 2,37°C e la temperatura massima 13,15°C. La velocità del vento è di 4,29 km/h ed il 1% di nuvolosità. In base a questo meteo è possibile fare diverse attività all'aperto. Godersi una giornata di sole con qualche maglione o giacca leggera e andare in passeggiata, fare un pic-nic con la famiglia, praticare attività sportive come jogging e bicicletta, oppure semplicemente sedersi al parco a godersi la tranquillità della giornata.

Paeestum

Oggi a Paestum c'è clima sereno. Il cielo è completamente terso. L'umidità relativa è del 50%. La temperatura media si aggira attorno ai 14.26°C, con minimi di 4.43°C e massime di 14.26°C. La velocità del vento è di 2.39km/h, e la percentuale di nuvolosità è pari a 0%. Oggi a Paestum il clima è sereno, con un cielo limpido e un'umidità relativa del 50%. La temperatura media si attesta intorno ai 14.26°C con minimi di 4.43°C e massime di 14.26°C, mentre la velocità del vento è di 2,39 km/h ed è completamente assente la nuvolosità. La giornata risulta quindi piacevole per dedicarsi ad attività all'aperto: scoprire i siti storici della zona o un po' di esercizio fisico all'aria aperta possono rivelarsi idee squisite per sfruttare al meglio le ore in compagnia della natura!